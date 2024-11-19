Отмена графиков: в «Укрэнерго» назвали области, которые будут со светом — Finance.ua
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Отмена графиков: в «Укрэнерго» назвали области, которые будут со светом

Энергетика
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Отмена графиков: в «Укрэнерго» назвали области, которые будут со светом
Отмена графиков: в «Укрэнерго» назвали области, которые будут со светом
В нескольких западных областях Украины отменили графики отключений света на 19 ноября, введенные после массированной ракетной атаки по Украине. Это сделано по указанию «Укрэнерго».
«В 06:34 19.11.24 получено распоряжение диспетчера НЭК „Укрэнерго“ об отмене ГПО на 19.11.24 г. с 07:00 до отдельной команды», — говорится в сообщении «Закарпатьеоблэнерго».
Графики не будут применяться в следующих областях:
  • Закарпатской.
  • Ивано-Франковской.
  • Львовской.
  • Ровенской.
В этих областях графики не действовали и накануне, 18 ноября. Кроме того, вчера были отменены графики в Тернопольской области.
Напомним, что 19 ноября в Украине снова будут действовать графики отключения света. Отмечается, что причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время вчерашней массированной ракетно-дроновой атаки.
По материалам:
Главред
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