Отмена графиков: в «Укрэнерго» назвали области, которые будут со светом — Finance.ua

Отмена графиков: в «Укрэнерго» назвали области, которые будут со светом Сегодня 11:33 — Энергетика

Отмена графиков: в «Укрэнерго» назвали области, которые будут со светом

В нескольких западных областях Украины отменили графики отключений света на 19 ноября, введенные после массированной ракетной атаки по Украине. Это сделано по указанию «Укрэнерго».

«В 06:34 19.11.24 получено распоряжение диспетчера НЭК „Укрэнерго“ об отмене ГПО на 19.11.24 г. с 07:00 до отдельной команды», — говорится в сообщении «Закарпатьеоблэнерго».

Графики не будут применяться в следующих областях:

Закарпатской.

Ивано-Франковской.

Львовской.

Ровенской.

В этих областях графики не действовали и накануне, 18 ноября. Кроме того, вчера были отменены графики в Тернопольской области.

Напомним, что 19 ноября в Украине снова будут действовать графики отключения света. Отмечается, что причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время вчерашней массированной ракетно-дроновой атаки.

Главред По материалам:

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