Откуда ФГВФЛ берет деньги на выплаты клиентам обанкротившихся банков — Finance.ua

Откуда ФГВФЛ берет деньги на выплаты клиентам обанкротившихся банков Сегодня 08:09 — Личные финансы

Откуда ФГВФЛ берет деньги на выплаты клиентам обанкротившихся банков

В Фонде гарантирования вкладов физлиц рассказали , из каких источников Фонд получает финансирование для своей деятельности и откуда берутся средства на выплату гарантированного возмещения.

Как работает этот механизм?

Прежде всего следует сказать, что система гарантирования вкладов в Украине не финансируется государственным бюджетом.

Все банки Украины являются участниками системы гарантирования вкладов, согласно ЗУ «О системе гарантирования вкладов физических лиц». Благодаря этому банки-участники на регулярной основе платят взносы в Фонд. Все взносы в свою очередь аккумулируются на накопительном счете Фонда.

Если один из банков-участников банкротится, ФГВФЛ направляет средства с накопительного счета для выплаты гарантированного возмещения вкладчикам.

Закон четко определяет — на накопительном счете Фонда должно быть не менее 2,5% от суммы гарантированных Фондом средств вкладчиков банков-участников в пределах суммы возмещения.

Основной источник формирования средств Фонда — регулярные сборы с банков-участников. За счет их взносов наполняется накопительный счет Фонда для выплат гарантированного возмещения.

Во многих странах мира организации, подобные Фонду гарантирования вкладов, называются фондами или агентствами страхования депозитов.

В Украине страховой случай наступает, когда банк признается неплатежеспособным или НБУ отзывает его лицензию.

Справка Finance.ua:

за годы существования Фонда сумма гарантированного возмещения увеличивалась в 12 раз — с 500 грн до 600 000 грн. Кроме того, на время действия военного положения и 3 месяца после его завершения введены гарантии в размере 100% вклада;



если в период действия этой нормы начнется процедура вывода с рынка какого-либо из банков, Фонд гарантирования вкладов физических лиц возместит вкладчикам всю сумму вклада вместе с начисленными процентами;

через три месяца после прекращения или отмены действия военного положения гарантированная сумма по вкладам составит 600 тыс. гривен.

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