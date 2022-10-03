Откуда ФГВФЛ берет деньги на выплаты клиентам обанкротившихся банков — Finance.ua
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Откуда ФГВФЛ берет деньги на выплаты клиентам обанкротившихся банков

Личные финансы
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Откуда ФГВФЛ берет деньги на выплаты клиентам обанкротившихся банков
Откуда ФГВФЛ берет деньги на выплаты клиентам обанкротившихся банков
В Фонде гарантирования вкладов физлиц рассказали, из каких источников Фонд получает финансирование для своей деятельности и откуда берутся средства на выплату гарантированного возмещения.

Как работает этот механизм?

Прежде всего следует сказать, что система гарантирования вкладов в Украине не финансируется государственным бюджетом.
Все банки Украины являются участниками системы гарантирования вкладов, согласно ЗУ «О системе гарантирования вкладов физических лиц». Благодаря этому банки-участники на регулярной основе платят взносы в Фонд. Все взносы в свою очередь аккумулируются на накопительном счете Фонда.
Если один из банков-участников банкротится, ФГВФЛ направляет средства с накопительного счета для выплаты гарантированного возмещения вкладчикам.
Закон четко определяет — на накопительном счете Фонда должно быть не менее 2,5% от суммы гарантированных Фондом средств вкладчиков банков-участников в пределах суммы возмещения.
Основной источник формирования средств Фонда — регулярные сборы с банков-участников. За счет их взносов наполняется накопительный счет Фонда для выплат гарантированного возмещения.
Во многих странах мира организации, подобные Фонду гарантирования вкладов, называются фондами или агентствами страхования депозитов.
В Украине страховой случай наступает, когда банк признается неплатежеспособным или НБУ отзывает его лицензию.

Справка Finance.ua:

  • за годы существования Фонда сумма гарантированного возмещения увеличивалась в 12 раз — с 500 грн до 600 000 грн. Кроме того, на время действия военного положения и 3 месяца после его завершения введены гарантии в размере 100% вклада;
  • если в период действия этой нормы начнется процедура вывода с рынка какого-либо из банков, Фонд гарантирования вкладов физических лиц возместит вкладчикам всю сумму вклада вместе с начисленными процентами;
  • через три месяца после прекращения или отмены действия военного положения гарантированная сумма по вкладам составит 600 тыс. гривен.
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По материалам:
Finance.ua
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