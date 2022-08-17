Открытие портов для экспорта металла даст более полумиллиарда долларов ежемесячно, — федерация Сегодня 06:13 — Казна и Политика

Соглашение о морском «зеленом коридоре» необходимо расширить для экспорта металла и руды. Это обеспечит ежемесячный приток валюты в страну в размере более 600 миллионов долларов и поможет возобновить производство в секторе ГМК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Федерации металлургов Украины Сергея Беленького.

«Сейчас металлургическая отрасль столкнулась с беспрецедентными вызовами. У нас на сегодняшний день металлургические комбинаты уменьшили объемы производства продукции на 84%, горнообогатительные — на 75%. Прогнозируем, что такая ситуация будет сохраняться и даже ухудшаться, если ничего не сделать. Разблокирование портов было бы очень хорошей идеей. До войны через морские порты у нас экспортировалось более 60% продукции горно-металлургического комплекса», — отметил Беленький.

По его словам, экспортные мощности аграрного и металлургического сектора соразмерны, и металлурги могли бы обеспечивать валюты столько же, сколько ожидается от экспорта сельскохозяйственной продукции — то есть более 600 миллионов долларов в месяц.

«Если бы у нас был Мариуполь, мы могли бы говорить о миллиарде (поступлений ежемесячно. — Ред.). Но пока мы не знаем, в каком состоянии находятся те металлургические предприятия, которые там остались. Известно, что „Азовсталь“ получила очень значительные повреждения. Что касается комбината имени Ильича — вообще никакой информации. Поэтому агропромышленный и горнометаллургический комплексы могли бы давать сопоставимые суммы валютных поступлений. Но для этого нужно разблокировать морские порты и принять меры государственной поддержки», — подчеркнул Беленький.

Напомним, ранее в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) также заявили, что расширение «зернового коридора» для экспорта продукции ГМК даст Украине мощный источник поступления валюты, который поможет стабилизировать курс гривны и держать его в контролируемом коридоре.

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