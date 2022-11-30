Открытие депозитного счета: какие обязанности должен выполнять вкладчик — Finance.ua

Открытие депозитного счета: какие обязанности должен выполнять вкладчик
С открытием вклада — депозитного или текущего (карточного) счета — вкладчик приобретает не только права, но и определенные обязательства.
Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
Порядок открытия вкладов определяется законодательством. Банкам запрещается открывать и вести анонимные (номерные) счета, поэтому счет открывается только после идентификации и верификации (установления личности) вкладчика, а также других мер, предусмотренных законодательством по финансовому мониторингу.
Вкладчик обязан:
- предоставить банку паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и предъявить ИНН;
- также вкладчик должен предоставить по запросу банка как субъекта первичного финансового мониторинга дополнительные документы и/или надлежащим образом заверенные копии, например, документы для выяснения источников происхождения средств;
- в дальнейшем вкладчик должен своевременно (обычно срок определен договором) уведомлять банк об изменениях к предоставленным данным, в частности, в случае изменения фамилии, имени, отчества, места жительства, замены паспорта и т.п.
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Вкладчик, если до этого не имел счетов в выбранном банке, должен до подписания договора банковского вклада/счета ознакомиться со Справкой о системе гарантирования вкладов физических лиц и подтвердить ее получение путем проставления подписи. После заключения договора знакомиться со Справкой необходимо не реже одного раза в год способом, определенным в договоре.
К другим обязательствам вкладчика относятся:
- вносить на счет денежные средства в сумме и сроки, предусмотренные договором;
- осуществлять операции по счетам в соответствии с законодательством Украины;
- оплачивать услуги банка в соответствии с тарифами банка;
- соблюдать правила использования платежной карты, например, не разглашать номер и срок действия карты, CVV2/CVC-код, ПИН-код, не предоставлять ее в пользование другим лицам, немедленно сообщить банку об утере карты, подозрении на ее несанкционированное использование;
- открытые для собственных нужд счета не использовать для проведения операций, связанных с осуществлением предпринимательской или независимой профессиональной деятельности.
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