Отключения света 19 января: ситуация в энергосистеме — Finance.ua
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Отключения света 19 января: ситуация в энергосистеме

Энергетика
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Потребление электроэнергии прогнозируется несколько меньше из-за теплой погоды, но дефицит сохраняется.
«Потребление электроэнергии: прогнозируется несколько меньше, чем в среду, из-за теплой погоды. Но дефицит мощности в энергосистеме сохраняется существенный, особенно в вечерний пик, когда генерация может покрыть только три четверти потребления», — сообщила НЭК «Укрэнерго» в Telegram.
В компании напоминают, что причина дефицита — это российские ракетные и дроновые атаки, повредившие электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтную сеть. Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций.
«До всех облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки. Напоминаем, каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доказанного лимита. Превышение лимитов приводит к рискам создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения применяются аварийные отключения», — добавили в «Укрэнерго».
Также, 18 января, «Укрэнерго» завершило ремонт автотрансформатора на одной из подстанций в Днепровском регионе. Также восстановили поврежденную линию электропередачи, которая соединяет Запорожскую атомную электростанцию с энергосистемой Украины, обеспечивает ее питание, предотвращая аварию.
По материалам:
УНІАН
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