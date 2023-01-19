Отключения света 19 января: ситуация в энергосистеме — Finance.ua

Отключения света 19 января: ситуация в энергосистеме Сегодня 14:10 — Энергетика

Потребление электроэнергии прогнозируется несколько меньше из-за теплой погоды, но дефицит сохраняется.

«Потребление электроэнергии: прогнозируется несколько меньше, чем в среду, из-за теплой погоды. Но дефицит мощности в энергосистеме сохраняется существенный, особенно в вечерний пик, когда генерация может покрыть только три четверти потребления», — сообщила НЭК «Укрэнерго» в Telegram

В компании напоминают, что причина дефицита — это российские ракетные и дроновые атаки, повредившие электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтную сеть. Последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций.

«До всех облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки. Напоминаем, каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доказанного лимита. Превышение лимитов приводит к рискам создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения применяются аварийные отключения», — добавили в «Укрэнерго».

Также, 18 января, «Укрэнерго» завершило ремонт автотрансформатора на одной из подстанций в Днепровском регионе. Также восстановили поврежденную линию электропередачи, которая соединяет Запорожскую атомную электростанцию с энергосистемой Украины, обеспечивает ее питание, предотвращая аварию.

УНІАН По материалам:

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