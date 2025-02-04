Отключение света 4 февраля: где будут действовать графики во вторник — Finance.ua

Отключение света 4 февраля: где будут действовать графики во вторник Сегодня 10:10 — Энергетика

Отключение света 4 февраля: где будут действовать графики во вторник

В некоторых областях Украины сегодня, 4 февраля, не будет света. Энергетики сообщили о применении экстренных отключений.

Компания ДТЭК сообщила, что свет будут выключать жителям Днепропетровской и Донецкой областей.

«По команде Укрэнерго в Днепропетровской и Донецкой областях сегодня снова применяются экстренные отключения», — говорится в сообщении.

При этом в АО «Сумыоблэнерго» заявили, что в области введены графики аварийных отключений.

«По указанию Укрэнерго сегодня с 07:38 ГАО в Сумской области действуют для 1 очереди», — уточнили в облэнерго.

Также не будет света в Кировоградской области. В «Кировоградоблэнерго» сообщили, что по распоряжению «Укрэнерго» по режиму работы Объединенной энергетической системы Украины с 07:42 также введен в действие график аварийных отключений.

Это уже второй день подряд, когда в Украине применяют графики отключений света после длительного периода без отключений.

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