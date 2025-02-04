Отключение света 4 февраля: где будут действовать графики во вторник — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Отключение света 4 февраля: где будут действовать графики во вторник

Энергетика
37
Отключение света 4 февраля: где будут действовать графики во вторник
Отключение света 4 февраля: где будут действовать графики во вторник
В некоторых областях Украины сегодня, 4 февраля, не будет света. Энергетики сообщили о применении экстренных отключений.
Компания ДТЭК сообщила, что свет будут выключать жителям Днепропетровской и Донецкой областей.
«По команде Укрэнерго в Днепропетровской и Донецкой областях сегодня снова применяются экстренные отключения», — говорится в сообщении.
При этом в АО «Сумыоблэнерго» заявили, что в области введены графики аварийных отключений.
«По указанию Укрэнерго сегодня с 07:38 ГАО в Сумской области действуют для 1 очереди», — уточнили в облэнерго.
Также не будет света в Кировоградской области. В «Кировоградоблэнерго» сообщили, что по распоряжению «Укрэнерго» по режиму работы Объединенной энергетической системы Украины с 07:42 также введен в действие график аварийных отключений.
Это уже второй день подряд, когда в Украине применяют графики отключений света после длительного периода без отключений.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.