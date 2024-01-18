Отель «Колос» в Киеве и СТО в Житомире ушли с молотка за 43,1 млн грн — Finance.ua
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Отель «Колос» в Киеве и СТО в Житомире ушли с молотка за 43,1 млн грн

Фондовый рынок
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Состоялся аукцион по приватизации единого имущественного комплекса государственного предприятия «Сельскохозяйственное предприятие «Земельный фонд». За лот соревновались 10 участников, за время аукциона цена лота выросла примерно в пять раз — до 43,1 млн грн.
Об этом Mind стало известно из данных на сайте Prozorro.Продажи.
Основным видом деятельности в соответствии с Уставом является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. По состоянию на 30 сентября 2023 года просроченная кредиторская задолженность отсутствует, размер текущей кредиторской задолженности составляет 8 001,1 тыс. грн.
В состав ГП входят 14 зданий и сооружений и гостиница «Колос». Среди построек общей площадью 5 428,4 кв. м — станция техобслуживания, склад, кузница, мойка, гараж и другие, все они расположены в Житомире. Здание отеля площадью 1856,7 кв. м находится в столице, недалеко от станции метро «Героев Днепра».
По данным YouControl, основным видом деятельности ООО «Украинский весовой стандарт» указана оптовая торговля другими машинами и оборудованием. Руководитель компании — Оксана Комарова.
По материалам:
Mind
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