От чего зависит стоимость каско и сколько будет стоить страхование для подержанного авто — Finance.ua

От чего зависит стоимость каско и сколько будет стоить страхование для подержанного авто Сегодня 19:01 — Страхование

От чего зависит стоимость каско и сколько будет стоить страхование для подержанного авто

Украинцы часто путают два совершенно разных вида автострахования — обязательный ОСАГО (оно же Автогражданка) и каско (добровольное).

Водители, особенно начинающие, ошибочно полагают, что каско им не нужно, поскольку они уже застрахованы полисом ОСАГО. Или убеждены, что каско доступно только для новых авто и не распространяется на приобретенные на вторичном рынке.

От чего зависит стоимость каско

Самый важный вопрос, который волнует автовладельцев на этапе выбора полиса каско — цена. Дело в том, что для каждого автомобиля она разная. К тому же зависит от определенных параметров, основные из которых:

марка;

модель;

стоимость авто;

год выпуска.

Также на стоимость страхового полиса могут влиять пробег автомобиля, объем двигателя или город, где его эксплуатируют. Влияет на сумму, которую придется выложить за каско, и количество рисков, покрываемых полисом — чем их больше, тем он дороже.

Кроме того, свою роль играет и наличие франшизы — если она нулевая или минимальная, то цена полиса будет выше.

Автовладельцы часто ищут способы, как застраховать свое транспортное средство, и сэкономить свои деньги. Особенно над этим задумываются те, кто покупает полис для подержанного авто и не хочет переплачивать.

Одним из самых популярных выходов в этой ситуации можно назвать оформление «бюджетного» полиса мини (легкое, доступное — название зависит от страховой компании. — Ред.) каско. Он покрывает гораздо меньше рисков. Как правило, это либо ДТП по вине, либо ДТП без вины, либо даже оба варианта.

Некоторые компании в придачу предлагают одновременно застраховать авто и от угона. Но, очевидно, что на полное возмещение цены машины рассчитывать не стоит. Это может быть, к примеру, сумма до 130 тыс. грн. Еще водители, чтобы сэкономить, страхуют только некоторые риски. Например, ДТП или угон. С одной стороны это может снизить стоимость полиса до 30−40%.

Стоимость страховки каско для подержанного авто

Стоимость для конкретного авто может рассчитать эксперт по страхованию. При этом ориентировочную сумму можно узнать и самостоятельно с помощью специальных онлайн-калькуляторов.

Так в какую же сумму обойдется полис каско для подержанных авто? Для расчетов и сравнения мы учли пять моделей авто, выбрав их среди самых распространенных в Украине — Volkswagen Passat, Skoda Octavia, Volkswagen Golf, Renault Megane и Ford Focus.

Так, например, чтобы застраховать Ford Focus 2014 года, оцененный в 8 тыс. долл., в среднем придется заплатить от 10 до 14 тыс. грн. Это за полис с покрытием всех страховых рисков, в некоторых предложениях, включая военные.

Более дешевые варианты каско, учитывающие покрытие меньшего количества рисков (например, только угон и ДТП), в среднем для этой модели обойдется в 6 тыс. грн.

Страхование более новой модели обойдется дороже. К примеру, каско для Ford Focus 2018 года и стоимостью в 11 тыс. долл. обойдется в среднем в 18−20 тыс. грн. Однако можно найти более дешевые варианты с покрытием меньшего количества рисков.

А вот застраховать Volkswagen Passat 2014 года выпуска будет дороже, поскольку рыночная цена на эту модель выше. Так, страховка для приобретенных за 13 тыс. долл. авто в среднем обойдется в 20−22 тыс. грн.

Средняя рыночная цена на автомобиль Skoda Octavia 2014 года — 11 тыс. долл. Каско для него обойдется от 16 до 20 тыс. грн.

Volkswagen Golf 2014 года продают в Украине в среднем за 12,5 тыс. долл. На авто с такой стоимостью каско обойдется в 18−22 тыс. грн.

Стоимость подержанных Renault Megane 2014 года в среднем 9 тыс. долл. Каско с покрытием всех рисков для этой модели обойдется в среднем в 11−15 тыс. грн.

Детальнее о том, как работает каско во время войны, о каких условиях должны знать водители — читайте в статье Finance.ua:

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