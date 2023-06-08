От 6 евро: летняя автобусная распродажа Luxexpress между городами Европы — Finance.ua

От 6 евро: летняя автобусная распродажа Luxexpress между городами Европы Сегодня 15:35 — Личные финансы

От 6 евро: летняя автобусная распродажа Luxexpress между городами Европы

Бюджетные поездки по Европе на автобусе предлагает Luxexpress. Скидки на поездки между европейскими столицами доступны по специальному промокоду. Акция распространяется на маршруты между Вильнюсом, Варшавой, Таллинном и Ригой.

Условия акции

Количество дешевых билетов ограничено, поэтому стоит поторопиться. Распродажа закончится, когда все имеющиеся билеты будут проданы. Акция продлится до 11 июня.

Саму поездку нужно совершить с 12.06.2023 по 30.09.2023 .

Цены на все направления от 6 до 12 евро в одну сторону.

Внимание! При покупке билета нужно использовать промокод: luxsummer

Примеры бронирований:

Из Вильнюса в Ригу (на 21 июня) — 6 евро;

Из Каунаса в Варшаву (на 21 июня) — 9 евро;

Из Варшавы в Вильнюс (на 5 июля) — 9 евро;

Из Риги в Таллин (на 3 июля) — 12 евро.

Больше вариантов поездки можно найти на официальном сайте перевозчика.

Телеканал 24 По материалам:

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