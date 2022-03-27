От 5 до 8 лет: в Украине вводится уголовная ответственность за фото, видеосъемку некоторых объектов — Finance.ua

От 5 до 8 лет: в Украине вводится уголовная ответственность за фото, видеосъемку некоторых объектов

Сегодня 09:45 — Личные финансы

Уже месяц идет активная фаза вооруженной агрессии российской федерации против Украины, которая привела к многочисленным человеческим жертвам как среди военнослужащих и правоохранителей, так и среди гражданского населения.

Ряд граждан Украины порой необдуманно и опасно помогают врагу путем распространения информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украину, а также информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины или других военных формирований Украины.

Теперь в Украине вводится уголовная ответственность за фото, видеосъемку некоторых помещений военнослужащих, оружия и техники.

Такой проект № 7189 Верховная Рада поддержала 24 марта.

Что категорически нельзя публиковать в соцсетях:

ракеты, которые куда-то летят или попали;

названия улиц, остановки транспорта, заводы;

перемещение военных, военные объекты;

работу противовоздушной обороны;

адреса и виртуальные привязки или координаты боев;

номера автомобилей и бронетехники;

потерпевших или погибших (кроме официальных данных)/

За такие нарушения будет уголовная ответственность, даже если она не умышленная.

Наказание за распространение информации о перемещении, движении или размещении ВСУ или военных формирований при возможности их идентифицировать на местности — лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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