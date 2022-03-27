От 5 до 8 лет: в Украине вводится уголовная ответственность за фото, видеосъемку некоторых объектов — Finance.ua

Уже месяц идет активная фаза вооруженной агрессии российской федерации против Украины, которая привела к многочисленным человеческим жертвам как среди военнослужащих и правоохранителей, так и среди гражданского населения.
Ряд граждан Украины порой необдуманно и опасно помогают врагу путем распространения информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украину, а также информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины или других военных формирований Украины.
Теперь в Украине вводится уголовная ответственность за фото, видеосъемку некоторых помещений военнослужащих, оружия и техники.