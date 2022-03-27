От 5 до 8 лет: в Украине вводится уголовная ответственность за фото, видеосъемку некоторых объектов — Finance.ua
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От 5 до 8 лет: в Украине вводится уголовная ответственность за фото, видеосъемку некоторых объектов

Сегодня 09:45Личные финансы
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От 5 до 8 лет: в Украине вводится уголовная ответственность за фото, видеосъемку некоторых объектов
Уже месяц идет активная фаза вооруженной агрессии российской федерации против Украины, которая привела к многочисленным человеческим жертвам как среди военнослужащих и правоохранителей, так и среди гражданского населения.
Ряд граждан Украины порой необдуманно и опасно помогают врагу путем распространения информации о направлении, перемещении международной военной помощи в Украину, а также информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины или других военных формирований Украины.
Теперь в Украине вводится уголовная ответственность за фото, видеосъемку некоторых помещений военнослужащих, оружия и техники.
Такой проект № 7189 Верховная Рада поддержала 24 марта.
Что категорически нельзя публиковать в соцсетях:
  • ракеты, которые куда-то летят или попали;
  • названия улиц, остановки транспорта, заводы;
  • перемещение военных, военные объекты;
  • работу противовоздушной обороны;
  • адреса и виртуальные привязки или координаты боев;
  • номера автомобилей и бронетехники;
  • потерпевших или погибших (кроме официальных данных)/
За такие нарушения будет уголовная ответственность, даже если она не умышленная.
Наказание за распространение информации о перемещении, движении или размещении ВСУ или военных формирований при возможности их идентифицировать на местности  лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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