Осушение Каховского водохранилища может усилить опустынивание юга Украины, — Минобороны — Finance.ua
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Осушение Каховского водохранилища может усилить опустынивание юга Украины, — Минобороны

Казна и Политика
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Осушение Каховского водохранилища в результате подрыва россиянами плотины ГЭС может усилить тенденции опустынивания юга Украины. Это повлияет на глобальную продовольственную систему.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины майора Владислава Дударя на брифинге в Military Media Center.
Дударь напомнил, что водохранилище хранило 94% воды, питавшей 30 мелиоративных систем Херсонской области, 74% мелиоративных систем Запорожской и 30% - Днепропетровской областей.
По его словам, несмотря на то, что показатели среднего уровня годовых осадков в Херсонской области превышают показатели, свойственные пустыням той же Испании (400 мм против 200 мм), отсутствие устойчивого водоснабжения, которое обеспечивалось водохранилищем, будет негативно влиять на экологию юга.
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«В связи с антропогенным характером экосистемы Херсонской области и отсутствием ведения сельского хозяйства это (осушение водохранилища. — Ред.) будет влиять негативно», — отметил Дудар.
Напомним, в начале июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. В результате был затоплен ряд населенных пунктов на юге.
Россияне начали обвинять Украину в якобы ракетном ударе. Но такие фантазии быстро опровергли — западные СМИ взяли комментарии у специалистов по инженерному делу, которые утверждали, что подобные разрушения мог повлечь за собой лишь подрыв изнутри.
Министр МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в результате разрушения Каховской ГЭС погиб 31 человек. По данным Киевской школы экономики, сумма прямого ущерба, нанесенного подрывом россиянами Каховской ГЭС, составляет по меньшей мере 2 млрд долларов.

Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия

По материалам:
РБК-Україна
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