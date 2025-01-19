Особенности ПДД и суммы штрафов в Германии — Finance.ua

Особенности ПДД и суммы штрафов в Германии
В Германии распространена система штрафных баллов. Если водитель собирает 8 штрафных баллов, он лишается права управлять автомобилем в Германии.
Об этом говорится в статье Finance.ua Штрафы для водителей в странах Европы: сколько и за что.
Как насчитывают баллы:
- за административные нарушения с угрозой безопасности движения — 1 балл;
- за грубые нарушения, содержащие опасность для участников дорожного движения — 2 балла;
- за нарушение, относящееся к уголовному производству — 3 балла.
Следует помнить, что при начислении сразу трех баллов у водителя могут изъять права.
Отдельно следует обратить внимание на штрафы в Германии за неправильную парковку, ведь здесь денежное наказание может составить до сотни евро. Оплатить штраф нужно в течение 7 дней.
Нарушения оцениваются в следующие суммы:
- занятое без разрешения место на стоянке — 10 евро;
- парковка на шоссе или автостраде — 70 евро;
- нарушение запрета на остановку — 10−70 евро;
- блокировка пожарного проезда (Feuerwehrzufahrt) от 35 евро и 1 штрафной балл;
- парковка в радиусе 5 м от перекрестков, частных участков, остановок общественного транспорта, выездов из гаражей — 10−30 евро;
- неуплата за парковку в паркомате или просроченная оплата — 10−30 евро;
- парковка на местах для электрокаров или для людей с инвалидностью (Behindertenparkplatz) — 55 евро;
- выход из автомобиля без соблюдения мер безопасности — 15−25 евро;
- за медленную езду по автобану водителю грозит штраф в размере около 20 евро;
- проезд на красный свет — до 360 евро плюс возможность запрета вождения на 1 месяц;
- 60 евро за отсутствие номерного знака и 65 евро за закрытый номерной знак;
- за въезд в экологическую зону без экологической наклейки 100 евро;
- за нарушение требований бортового журнала 100 евро;
- если вы превысите максимально разрешенную скорость до 10 км/ч в пределах города, вам грозит штраф в размере 30 евро, а за пределами города — вам грозит штраф в размере 20 евро.
Штрафы за превышение скорости:
- превышение скорости на 11−15 км/ч — 40 евро за пределами города и 50 евро в пределах города;
- превышение скорости на 16−20 км/ч — 60 евро за пределами города и 70 евро в пределах города;
- превышение скорости на 21−25 км/ч — 100 евро за пределами города и 115 евро в пределах города + 1 штрафной балл;
- превышение скорости на 26−30 км/ч — 150 евро за пределами города и 180 евро в пределах города + 1 штрафной балл и возможный запрет вождения на 1 месяц;
- превышение скорости на 31−40 км/ч — 200 евро за пределами города и 260 евро в пределах города + 1 штрафной балл и возможный запрет вождения на 1 месяц;
- превышение скорости на 41−50 км/ч — 320 евро за пределами города и 400 евро в пределах города + 2 штрафных балла и возможный запрет вождения на 1 месяц;
- превышение скорости на 51−60 км/ч — 480 евро за пределами города и 560 евро в пределах города + 2 штрафных балла и возможный запрет вождения на 2 месяца;
- превышение скорости на 61−70 км/ч — 600 евро за пределами города и 700 евро в пределах города + 2 штрафных балла и возможный запрет вождения на 2 месяца;
- превышение скорости свыше 70 км/ч — 700 евро за пределами города и 800 евро в пределах города + 2 штрафных балла и возможный запрет вождения на 3 месяца.
Также могут оштрафовать за:
- неиспользование ремня безопасности — 30 евро;
- опасный обгон на трассе — до 250 евро;
- пользование мобильным телефоном во время езды — 60 евро;
- запрещенный обгон — 70 евро;
- обгон на «слепом» участке, например перед горизонтом — 100 евро;
- несоблюдение безопасной дистанции — 75 евро;
- управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения от 0,5 до 1,09 промилле — 500 евро плюс возможность запрета вождения на 1 месяц. В других случаях за это правонарушение налагается штраф в размере 3 тысячи евро и временный запрет вождения на срок 1−3 месяцев. При превышении допустимой нормы концентрации алкоголя 1,09 ‰, водитель будет наказан штрафом или лишен свободы на срок до 1 года согласно Уголовному кодексу Германии (статья 316 StGB);
- парковка на местах для людей с ограниченными возможностями — 55 евро;
- парковка на полосе для пожарных — 100 евро;
- препятствование движению экстренной медицинской помощи — 100 евро;
- движение по аварийной полосе — от 200 до 320 евро;
- слишком быстрый поворот направо — 70 евро;
- наезд на тротуары, пешеходные дорожки или обочины — 100 евро;
- слишком громкая выхлопная система транспортного средства — 100 евро;
- несоблюдение безопасной дистанции движения — 400 евро и временный запрет вождения на 3 месяца;
- обгон с правой стороны — 120 евро;
- использование телефона за рулем — 100 евро и 1 штрафной балл (допустимое использование систем Hands Free, громкой связи, Android Auto и Apple Car Play).
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