Особенности ПДД и суммы штрафов в Германии — Finance.ua

Особенности ПДД и суммы штрафов в Германии Сегодня 17:21 — Личные финансы

Особенности ПДД и суммы штрафов в Германии

В Германии распространена система штрафных баллов. Если водитель собирает 8 штрафных баллов, он лишается права управлять автомобилем в Германии.

Как насчитывают баллы:

за административные нарушения с угрозой безопасности движения — 1 балл;

за грубые нарушения, содержащие опасность для участников дорожного движения — 2 балла;

за нарушение, относящееся к уголовному производству — 3 балла.

Следует помнить, что при начислении сразу трех баллов у водителя могут изъять права.

Отдельно следует обратить внимание на штрафы в Германии за неправильную парковку, ведь здесь денежное наказание может составить до сотни евро. Оплатить штраф нужно в течение 7 дней.

Нарушения оцениваются в следующие суммы:

занятое без разрешения место на стоянке — 10 евро;

парковка на шоссе или автостраде — 70 евро;

нарушение запрета на остановку — 10−70 евро;

блокировка пожарного проезда (Feuerwehrzufahrt) от 35 евро и 1 штрафной балл;

парковка в радиусе 5 м от перекрестков, частных участков, остановок общественного транспорта, выездов из гаражей — 10−30 евро;

неуплата за парковку в паркомате или просроченная оплата — 10−30 евро;

парковка на местах для электрокаров или для людей с инвалидностью (Behindertenparkplatz) — 55 евро;

выход из автомобиля без соблюдения мер безопасности — 15−25 евро;

за медленную езду по автобану водителю грозит штраф в размере около 20 евро;

проезд на красный свет — до 360 евро плюс возможность запрета вождения на 1 месяц;

60 евро за отсутствие номерного знака и 65 евро за закрытый номерной знак;

за въезд в экологическую зону без экологической наклейки 100 евро;

за нарушение требований бортового журнала 100 евро;

если вы превысите максимально разрешенную скорость до 10 км/ч в пределах города, вам грозит штраф в размере 30 евро, а за пределами города — вам грозит штраф в размере 20 евро.

Штрафы за превышение скорости:

превышение скорости на 11−15 км/ч — 40 евро за пределами города и 50 евро в пределах города;

превышение скорости на 16−20 км/ч — 60 евро за пределами города и 70 евро в пределах города;

превышение скорости на 21−25 км/ч — 100 евро за пределами города и 115 евро в пределах города + 1 штрафной балл;

превышение скорости на 26−30 км/ч — 150 евро за пределами города и 180 евро в пределах города + 1 штрафной балл и возможный запрет вождения на 1 месяц;

превышение скорости на 31−40 км/ч — 200 евро за пределами города и 260 евро в пределах города + 1 штрафной балл и возможный запрет вождения на 1 месяц;

превышение скорости на 41−50 км/ч — 320 евро за пределами города и 400 евро в пределах города + 2 штрафных балла и возможный запрет вождения на 1 месяц;

превышение скорости на 51−60 км/ч — 480 евро за пределами города и 560 евро в пределах города + 2 штрафных балла и возможный запрет вождения на 2 месяца;

превышение скорости на 61−70 км/ч — 600 евро за пределами города и 700 евро в пределах города + 2 штрафных балла и возможный запрет вождения на 2 месяца;

превышение скорости свыше 70 км/ч — 700 евро за пределами города и 800 евро в пределах города + 2 штрафных балла и возможный запрет вождения на 3 месяца.

Также могут оштрафовать за:

неиспользование ремня безопасности — 30 евро;

опасный обгон на трассе — до 250 евро;

пользование мобильным телефоном во время езды — 60 евро;

запрещенный обгон — 70 евро;

обгон на «слепом» участке, например перед горизонтом — 100 евро;

несоблюдение безопасной дистанции — 75 евро;

управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения от 0,5 до 1,09 промилле — 500 евро плюс возможность запрета вождения на 1 месяц. В других случаях за это правонарушение налагается штраф в размере 3 тысячи евро и временный запрет вождения на срок 1−3 месяцев. При превышении допустимой нормы концентрации алкоголя 1,09 ‰, водитель будет наказан штрафом или лишен свободы на срок до 1 года согласно Уголовному кодексу Германии (статья 316 StGB);

парковка на местах для людей с ограниченными возможностями — 55 евро;

парковка на полосе для пожарных — 100 евро;

препятствование движению экстренной медицинской помощи — 100 евро;

движение по аварийной полосе — от 200 до 320 евро;

слишком быстрый поворот направо — 70 евро;

наезд на тротуары, пешеходные дорожки или обочины — 100 евро;

слишком громкая выхлопная система транспортного средства — 100 евро;

несоблюдение безопасной дистанции движения — 400 евро и временный запрет вождения на 3 месяца;

обгон с правой стороны — 120 евро;

использование телефона за рулем — 100 евро и 1 штрафной балл (допустимое использование систем Hands Free, громкой связи, Android Auto и Apple Car Play).

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