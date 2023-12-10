Особенности дистанционной работы — Finance.ua

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Особенности дистанционной работы

Личные финансы
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Особенности дистанционной работы
Особенности дистанционной работы
Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании правового регулирования дистанционной, надомной работы и работы с применением гибкого режима рабочего времени» разделил дистанционную и надомную работу на два разных способа организации труда, когда работа выполняется работником вне рабочего или производственного помещения или территории работодателя.
Об этом пишет Кадровик.

В чем отличие

  • дистанционный работник сам выбирает рабочее место; сам создает безопасные и безвредные условия труда и использует информационно-коммуникационные технологии;
  • надомный работник выполняет работу по его месту жительства или в другом закрепленном помещении и использует технические средства для производства продукции или предоставления услуг, при этом ответственность за надлежащие и безопасные условия труда возложена на работодателя.
Договор о дистанционной работе — это письменный договор между работником и работодателем, по условиям которого работник обязуется выполнять определенную работу вне помещения работодателя (по месту его жительства или в другом месте по его выбору), а работодатель обязуется выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия труда (информационно-коммуникационными технологиями), необходимые для выполнения работы.
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Особенности дистанционной работы

  1. Работник самостоятельно выбирает свое рабочее место и персонально отвечает за обеспечение безопасных и безвредных условий труда.
  2. Работник распределяет рабочее время по своему усмотрению, на него не распространяются правила внутреннего трудового распорядка, если иное не предусмотрено трудовым договором.
  3. По согласованию между работником и работодателем, дистанционная работа может сочетаться с работой на рабочих местах, если об этом указано в трудовом договоре.
  4. Работодатель должен обеспечить работника оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты или выплачивать денежную компенсацию, о чем следует указать в договоре.
  5. Работодатель обязан систематически проводить инструктажи (обучение) работников по вопросам охраны труда и противопожарной охраны. Могут проводиться дистанционно с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, в частности путем видеосвязи.
  6. Период отключения — гарантированный период свободного времени для отдыха работника, при котором работник может прерывать любую информационно-телекоммуникационную связь с работодателем.
  7. Работник может быть переведен на дистанционную работу сроком до 2-х месяцев, если были совершены действия, содержащие признаки дискриминации, сексуального притязания или другие формы насилия, но при возможности выполнения трудовых функций удаленно.
  8. По возможности могут работать дистанционно: беременные женщины, работники, имеющие ребенка в возрасте до 3-х лет или осуществляющие уход за ребенком в соответствии с медицинским заключением до достижения им 6-летнего возраста, работники, имеющие двух или более детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью, родители лица с инвалидностью с детства подгруппы, А I группы.
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По материалам:
Finance.ua
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