Основные макропоказатели и ключевые предположения прогноза НБУ: что происходит в экономике — Finance.ua

Основные макропоказатели и ключевые предположения прогноза НБУ: что происходит в экономике Сегодня 21:04 — Казна и Политика

Вместе с объявлением решения о сохранении учетной ставки Национальный банк Украины опубликовал обновленный макроэкономический прогноз на 2022–2024 годы.

Основные макропоказатели и ключевые предположения прогноза

Цены. В этом году темпы роста потребительских цен составят около 30%. В 2023 году инфляция замедлится ниже 21%, а еще через год — ниже 10%.

В то же время такие темпы роста цен довольно умеренные, учитывая вызовы самой масштабной европейской войны со времен Второй мировой и многолетние инфляционные рекорды во многих странах мира.

Национальный банк ожидает, что темпы роста цен начнут замедляться со следующего года благодаря постепенному налаживанию логистики и производства, угасанию мировой инфляции и умеренно жестким монетарным условиям.

Сокращение ВВП по итогам года составит около 32%. Экономика вернется к умеренному росту в 2023-2024 годах и будет восстанавливаться темпами на уровне 4-5% в год.

Экономическая активность уже постепенно оживляется после глубокого спада в начале полномасштабной войны, прежде всего, благодаря освобождению украинских земель, адаптации бизнеса к новым условиям и работе «зернового коридора».

Дальнейшее сотрудничество с международными партнерами остается важным фактором поддержки функционирования экономики в условиях полномасштабной войны и послевоенного восстановления. Это также позволит Национальному банку удерживать золотовалютные резервы на достаточном уровне, что важно для обеспечения устойчивости валютного рынка и сохранения контроля за инфляционными процессами.

Риски и прогнозы

Ключевым предположением прогноза является существенное снижение рисков безопасности с середины 2023 года. Итак, основным риском для экономического развития остается более длительный срок полномасштабной военной агрессии россии против Украины. Если срок полномасштабной войны будет продолжительнее, дольше будут сохраняться подавленный спрос, низкие инвестиции и логистические ограничения для экспорта. В таких условиях восстановление украинской экономики будет слабее, а инфляция — выше, чем ожидается сейчас.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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