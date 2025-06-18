Ошибка расчетов привела к массовому блэкауту в Испании — Finance.ua

Ошибка расчетов привела к массовому блэкауту в Испании Сегодня 22:20 — Мир

Ошибка расчетов привела к массовому блэкауту в Испании

В апреле Испания пережила масштабное отключение электроэнергии из-за просчета оператора REE. Правительственное расследование показало, что компания недооценила спрос в часы пиковой нагрузки.

Об этом пишет Reuters.

Оператор испанской электросети Red Eléctrica de España (REE) допустил ошибку в прогнозировании потребностей в электроэнергии 28 апреля, когда скачок напряжения вызвал цепную реакцию и масштабное отключение по всему Иберийскому полуострову.

По словам министра энергетики Испании Сары Аагенсен, компания не активировала достаточное количество тепловых электростанций в часы наибольшей нагрузки. Это привело к недостатку «динамической мощности» для удержания стабильного напряжения в сети.

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Правительственный отчет показал, что некоторые электростанции, обязанные регулировать напряжение согласно законодательству, не выполнили своих функций. Хотя они получали экономическую компенсацию за удержание реактивной мощности, на практике не смогли обеспечить ее поглощение в условиях высокого напряжения.

Из-за нестабильности в сети тысячи людей остались заблокированными в лифтах и ​​поездах, а в городах образовались пробки. Частота европейских электросетей должна оставаться на уровне 50 Гц, и даже незначительные отклонения могут иметь серьезные последствия для оборудования и потребителей.

В то же время министр подтвердила, что следствие не выявило признаков кибератаки.

Справка Finance.ua:

28 апреля около полудня в Испании и Португалии произошло внезапное отключение электроэнергии;

масштабный сбой подачи электроэнергии в Испании и Португалии стал одним из самых мощных в истории новейшей Европы;

впоследствии сообщалось, что отключение электроэнергии, которое произошло 28 апреля и коснулось почти всей континентальной Испании, обошлось стране почти в 400 миллионов евро. Такую оценку дал CaixaBank SA — крупнейший банк Испании.

Економічна Правда По материалам:

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