«Ощадбанк» выпустил важное обновление для жителей оккупированных территорий — Finance.ua
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«Ощадбанк» выпустил важное обновление для жителей оккупированных территорий

Сегодня 20:17Кредит&Депозит
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«Ощадбанк» упростил процедуру входа в мобильное приложение для украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях. Теперь SMS-подтверждение можно получить через Viber.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военной администрации.
Данное обновление поможет пользоваться онлайн-банкингом там, где не работают номера украинских операторов и отделения «Ощадбанка».
Сперва необходимо скачать или обновить приложение «Мобильный Ощад». Раньше SMS с кодом для подтверждения приходило на номер телефона, теперь его можно получить через каналы интернет-связи.

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Как это сделать?
  • переходите на сайт банка в раздел «Обратная связь», выбирайте «Веб-звонок» и «Продолжить без авторизации»;
  • оператор контакт-центра «Ощадбанка» проведет полную верификацию и сможет изменить канал доставки паролей на 24 часа для того, чтобы выполнить регистрацию;
  • после этого заходите в приложение, нажимайте «Отправить SMS повторно», и сообщение поступит в Viber;
  • выполняйте регистрацию и все последующие операции можете подтверждать в новом приложении кодом доступа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
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