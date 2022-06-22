«Ощадбанк» выпустил важное обновление для жителей оккупированных территорий — Finance.ua

«Ощадбанк» выпустил важное обновление для жителей оккупированных территорий

Ощадбанк » упростил процедуру входа в мобильное приложение для украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях. Теперь SMS-подтверждение можно получить через Viber.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военной администрации.

Данное обновление поможет пользоваться онлайн-банкингом там, где не работают номера украинских операторов и отделения «Ощадбанка».

Сперва необходимо скачать или обновить приложение «Мобильный Ощад». Раньше SMS с кодом для подтверждения приходило на номер телефона, теперь его можно получить через каналы интернет-связи.

Как это сделать?

переходите на сайт банка в раздел «Обратная связь», выбирайте «Веб-звонок» и «Продолжить без авторизации»;

оператор контакт-центра «Ощадбанка» проведет полную верификацию и сможет изменить канал доставки паролей на 24 часа для того, чтобы выполнить регистрацию;

после этого заходите в приложение, нажимайте «Отправить SMS повторно», и сообщение поступит в Viber;

выполняйте регистрацию и все последующие операции можете подтверждать в новом приложении кодом доступа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.