Ощадбанк и ЕБРР профинансируют энергетические проекты украинского бизнеса на €100 миллионов — Finance.ua
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Ощадбанк и ЕБРР профинансируют энергетические проекты украинского бизнеса на €100 миллионов

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АО «Ощадбанк» в рамках участия в Программе поддержки энергетической безопасности ЕБРР при содействии ЕС и Франции обеспечит украинский бизнес доступом к кредитованию и грантовой поддержке для внедрения проектов в области энергетики.
Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.
«В рамках ESSF ЕБРР будет обеспечивать частичное покрытие рисков по кредитам, предоставляемым Ощадбанком. Кредитный портфель, покрытый механизмом распределения риска ЕБРР, будет составлять до 100 миллионов евро», — говорится в сообщении.
Соответствующее финансирование будет направлено на проекты компаний средней капитализации, муниципалитетов и коммунальных предприятий, микро-, малых и средних предприятий (ММСП), а также на приобретение оборудования частными домохозяйствами и ОСМД.
В рамках программы 70% ссуд будут направлены на финансирование проектов, отвечающих принципам перехода к «зеленой» экономике. До 20% общего финансирования пойдет на поддержку долгосрочных капитальных инвестиций в ММСП, стремящихся модернизировать собственные технологии и оборудование в соответствии со стандартами ЕС. Частные домохозяйства и ОСМД получат до 10% общего объема финансирования в рамках ESSF и смогут воспользоваться грантовыми средствами CRSF.
Для наиболее пострадавших от войны предприятий и домохозяйств, а также для тех, кто способствует реинтеграции ветеранов, лиц с инвалидностью и внутренне перемещенных лиц, предусмотрена увеличенная грантовая поддержка.
Отмечается, что заемщики ММСП, частные домохозяйства и ОСМД смогут получить 10%-30% компенсации суммы инвестиционных расходов в виде грантовых средств.
По материалам:
Укрінформ
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