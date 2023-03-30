Опубликованы результаты производительности нового процессора Apple M3 — Finance.ua
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Опубликованы результаты производительности нового процессора Apple M3

Фондовый рынок
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Ожидается, что M3 и A17 Bionic станут первыми 3-нм процессорами Apple, которые добавят им невероятную производительность и функции, связанные с эффективностью. Как в одноядерных, так и в многоядерных тестах этот новый процессор, который, похоже, будет работать на портативных Mac, побеждает M2 Pro и M2 Max в разных категориях.
Утверждается, что цифры, опубликованные Вадимом Юрьевым в Twitter, принадлежат Geekbench 6, и что M3 набрал 3472 балла в одноядерном режиме и 13 676 в многоядерном. Если предположить, что эти результаты реальны, процессор следующего поколения будет представлять собой серьезную угрозу для высококачественных моделей MacBook Pro 2023 года, особенно в одноядерных результатах того же теста. Сравнение этих цифр на Geekbench 6 довольно странно, особенно учитывая, что M3, как говорят, работает также и на более дешевых моделях MacBook Air.
По сравнению с 12-ядерной версией M2 Max, M3 всего на 6% медленнее в многоядерных результатах, но на 24% быстрее, чем тот же процессор в одноядерных результатах. По сравнению с 10-ядерной версией M2 Pro, M3 на 12% быстрее многоядерного режима и сохраняет примерно такое же преимущество над процессором в одноядерных рабочих нагрузках. Юрьев не поделился количеством ядер процессора M3, но в предварительном отчете говорилось, что у него будет восемь ядер.
Если это так, Apple добилась чрезвычайного успеха со своим передовым процессором. Теперь мы должны увидеть, насколько хорошо будущие 13-дюймовые и 15-дюймовые MacBook Air могут термически контролировать M3, но мы ожидаем хороших результатов, поскольку TSMC заявил, что он будет создан по эффективному 3-нм процессу.
По материалам:
Portaltele
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