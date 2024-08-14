Опубликованы первые фото обновленного Opel Mokka — Finance.ua

Опубликованы первые фото обновленного Opel Mokka 14.08.2024, 01:21 — Технологии&Авто

Опубликованы первые фото обновленного Opel Mokka

Opel Mokka 2025 готовится к обновлению, но серьезных изменений во внешности не ожидается. Основные изменения коснутся воздухозаборников в бамперах, светодиодной оптики и нового рулевого колеса.

Эта модель, ставшая первой серийной Opel в новом стиле в 2020 году, получит только минимальные коррекции дизайна. Интерьер обновят за счет нового руля с плоским дном, при этом технические характеристики останутся неизменными.

Кроссовер продолжит предлагать мягкий гибридный 1,2-литровый двигатель мощностью 134 л.с. с дополнительными 28 л.с. от электромотора и сохранит электрическую версию. Новый Mokka дебютирует в Европе в начале 2024 года.

Предугадать все происшествия на дороге невозможно, однако можно минимизировать риски для автомобиля. Найдите КАСКО онлайн на Finance.ua и гарантируйте защиту автомобиля от разного типа повреждений.

MMR По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.