Опубликовано первое изображение нового электрического кроссовера Cadillac Vistiq (фото) — Finance.ua

Опубликовано первое изображение нового электрического кроссовера Cadillac Vistiq (фото) Сегодня 23:51 — Фондовый рынок

Опубликовано первое изображение нового электрического кроссовера Cadillac Vistiq (фото)

Без предварительного анонса в СМИ появилась информация о новом Cadillac Vistiq 2024. Раскрыли не только его характеристики, но и показали, как он будет выглядеть.

В модельном ряду новинка разместится между Lyriq и Escalade IQ. Отмечается, что больше подробностей о кроссовере будет представлено в следующем году. Скорее всего, это будет сделано перед стартом продаж.

Cadillac Vistiq будет доступен с двухмоторной электрической установкой, отдача которой составит 500 лошадиных сил. При этом без предварительной зарядки кроссовер сможет проехать до 480 км. Названы и примерные цены на новинку. Так, приобрести ее, вероятнее всего, можно будет по цене от 65 тыс. долларов. В модельном ряду марки этот кроссовер станет пятым электромобилем.

По характеристикам Cadillac Vistiq разместился сразу за Lyriq, который предлагается с задним и полным приводом, а также моторами на 345 и 507 л.с. При этом Escalade IQ доступен с 761-сильной установкой. Его запас хода равен 725 км. Неплохие характеристики имеет Celestiq, в оснащении которого значится 600-сильный двигатель. Optiq пока не раскрыт.

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MMR По материалам:

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