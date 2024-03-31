Определили лучшую МФО онлайн — Finance.ua

Определили лучшую МФО онлайн Сегодня 16:21 — Кредит&Депозит

Определили лучшую МФО онлайн

В Киеве, 29 марта 2024 года, состоялась главная финансовая премия Украины — FinAwards 2024 года

Украинцы вместе с экспертами рынка определили лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-внедрение, рекламные проекты рынка финансовых услуг, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров отрасли.

В этом году мероприятие имело и благотворительную составляющую. С каждого билета 500 гривен перечислялись в Благотворительный фонд Таблеточки, который помогает украинским детям качественно и своевременно получить необходимую помощь. Также на мероприятии проводили Благотворительный аукцион от FinAwards в поддержку 44-й отдельной механизированной бригады (44 ОМБр). Просим вас помогать нашим защитникам. Вот ссылка на банку.

выбрали лучшие МФО, обеспечивающие людей доступом к быстрым, удобным и инновационным финансовым услугам через Интернет. Благодаря премии FinAwards 2024, обеспечивающие людей доступом к быстрым, удобным и инновационным финансовым услугам через Интернет.

победила 27 тыс. гривен. Так, в номинации «Лучшая МФО онлайн» в этом году Moneyveo с максимальным сроком кредитования новых клиентов 1825 дней и максимальной суммой кредита для новых клиентов

Заявка на онлайн кредит у них обрабатывается около 2 минут. Все персональные данные клиентов защищены новейшим программным обеспечением по международным стандартам по безопасности данных платежных карт PCI DSS Service Provider Level 1.

Процедура получения денег в сервисе удобна и понятна: вы заполняете анкету и отправляете заявку. Система анализирует его автоматически.

Для получения кредита вам понадобится только банковская карта , паспорт и ИНН.

Второе место у до 15 тыс. грн. с пониженной процентной ставкой 0,01% в день на первый выбранный период. Оформляются кредиты онлайн 24/7. Рассматриваются 100% заявок, в том числе анкеты клиентов с проблемной кредитной историей. CreditPlus . У них выдается первый кредит онлайн на суммус пониженной процентной ставкой 0,01% в день на первый выбранный период. Оформляются кредиты онлайн 24/7. Рассматриваются 100% заявок, в том числе анкеты клиентов с проблемной кредитной историей.

Третье место за за Credit7.ua . Компания является одной из самых больших с европейским капиталом, европейскими подходами и стандартами работы. Максимальный срок кредитования новых клиентов составляет 365 дней. Время наполнения заявки на кредит 4 мин.

Проведение FinAwards 2024 было бы невозможно и без партнеров, которые помогали учредителям премии — сайтам Finance.ua и Минфин — с организацией мероприятия. Среди партнеров НАБУ (Национальная ассоциация банков Украины) крупнейший государственный банк ПриватБанк, один из лучших банков для бизнеса ПУМБ, сервис удобного онлайн кредитования AvansCredit, микрофинансовая организация Credit7, официальный импортер и дистрибьютор автомобилей Mazda в Украине.

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