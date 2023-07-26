Определилась с направлениями инвестиций. IFC возобновила работу офиса в Киеве — Finance.ua

Определилась с направлениями инвестиций. IFC возобновила работу офиса в Киеве Сегодня 17:15 — Фондовый рынок

Определилась с направлениями инвестиций. IFC возобновила работу офиса в Киеве

Международная финансовая корпорация ( IFC ) возобновляет после перерыва работу своего офиса в Киеве.

Об этом сообщил вице-президент IFC в Европе и Латинской Америке Альфонсо Гарсия Мора в интервью Укринформу

«Мы снова открыли офис в Киеве, и это здорово. Конечно, мы не перестали работать с украинскими проектами, когда офис был закрыт, но сейчас мы хотим увеличить физическое присутствие в Украине. Дать сигнал, что мы здесь, с вами, что наша команда работает с украинцами бок о бок. IFC планирует обеспечить работой больше работников офиса в Киеве, потому что восстановление Украины будет иметь решающее значение не только для украинцев, но и для остального мира», — сказал вице-президент IFC.

Гарсия Мора подчеркнул, что корпорация решила открыть офис, не дожидаясь окончания войны.

«Сейчас нужно дать сигнал украинскому народу и бизнесу, что мы здесь и что мы продолжаем работать, чтобы помочь стране», — отметил он.

По словам вице-президента IFC, с начала полномасштабного вторжения россии компании удалось профинансировать почти на $400 млн компании частного сектора, связанные с финансовой сферой, агробизнесом и ІТ.

Гарсия Мора заявил, что IFC определилась с направлениями инвестирования в Украину.

По его словам, есть несколько приоритетов: первый — «включить свет» и убедиться, что компании и частный сектор устойчивы и продолжают свою деятельность вопреки вторжению россии в Украину. Второй — разработка стратегии, как лучше отстроить и реконструировать, чтобы создать сильную страну и экономику.

«Для этого IFC утвердила программу на $2 млрд, которые мы инвестируем в Украину. Это программа, где один миллиард — наш собственный капитал, а еще один миллиард — финансирование от международных доноров, которые поддерживают нас в восстановлении Украины», — сообщил Гарсия Мора.

Финансист подчеркнул, что агробизнес является ключевым для Украины, как и энергетика, поэтому корпорация призывает воспользоваться ситуацией и ускорить энергетический переход, сделать энергетический сектор Украины более возобновляемым, зеленым и устойчивым.

«Третий сектор — это ІТ. Я думаю, что у Украины огромный потенциал в ІТ, и это уже доказано. Мы инвестировали в компанию Horizon Capital, которая в свою очередь уже финансирует инновационные компании в стране», — подчеркнул вице-президент IFC.

Он считает, что логистика и транспорт также важны, потому что их роль в Украине будет фундаментальной в восстановлении страны.

«То есть это секторы экономики, о которых мы уже думаем и планируем конкретные программы. Жилищное строительство — также ключевой сектор, который потребует много инвестиций», — подчеркнул Гарсия Мора.

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НВ По материалам:

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