Oppo представила новый смартфон — Finance.ua

Oppo представила новый смартфон 07.08.2022, 00:45 — Технологии&Авто

Oppo представила новый смартфон, www.gizchina.com

Китайская компания Oppo представила новый смартфон Oppo A77 4G.

Об этом сообщает Gizchina

Устройство имеет 16-сантиметровый дисплей с разрешением HD+ (720×1600 пикселей) и частотой обновления экрана в 60 Гц.

Оно оснащено процессором Helio G35 и батареей мощностью 5 тысяч мАч.

Также есть селфикамера на 8 Мп, а на оборотной стороне — еще две камеры: на 50 Мп (основная) и 2 Мп.

www.gizchina.com

Оперативная память — 4 Гб.

Вес устройства, которое может сканировать отпечатки пальца, составляет 190 г.

Стоимость одного устройства Oppo A77 4G равна 200 долларов США.

Укрінформ По материалам:

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