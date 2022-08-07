Oppo представила новый смартфон — Finance.ua

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Oppo представила новый смартфон

Технологии&Авто
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Oppo представила новый смартфон
Oppo представила новый смартфон, www.gizchina.com
Китайская компания Oppo представила новый смартфон Oppo A77 4G.
Об этом сообщает Gizchina.
Устройство имеет 16-сантиметровый дисплей с разрешением HD+ (720×1600 пикселей) и частотой обновления экрана в 60 Гц.
Оно оснащено процессором Helio G35 и батареей мощностью 5 тысяч мАч.
Также есть селфикамера на 8 Мп, а на оборотной стороне — еще две камеры: на 50 Мп (основная) и 2 Мп.
Oppo представила новый смартфон
www.gizchina.com
Оперативная память — 4 Гб.
Вес устройства, которое может сканировать отпечатки пальца, составляет 190 г.
Стоимость одного устройства Oppo A77 4G равна 200 долларов США.
По материалам:
Укрінформ
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