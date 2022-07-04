Оплата госслужащим во время простоя — часто задаваемые вопросы Сегодня 19:33 — Казна и Политика

Оплата труда на период простоя производится с учетом статьи 113 Кодекса законов о труде Украины и в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 7 марта 2022 года № 221 «Некоторые вопросы оплаты труда работников государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, которые финансируются или дотируются из бюджета, в условиях военного положения».

Об этом сообщили в Национальном агентстве по вопросам государственной службы.

То есть, руководитель самостоятельно определяет размер оплаты времени простоя, но не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику тарифного разряда (должностного оклада).

Выплачиваются ли при простое надбавки за ранг и выслугу лет?

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 7 марта 2022 года № 221 «Некоторые вопросы оплаты труда работников государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, которые финансируются или дотируются из бюджета, в условиях военного положения» руководитель может самостоятельно определять размер оплаты времени простоя работников, но не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику должностного оклада.

То есть по решению руководителя при объявлении простоя заработная плата может включать надбавки за ранг и выслугу лет.

Можно ли выплачивать работникам учреждения, в котором объявлен простой, материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов?

Можно, поскольку трудовые отношения не прерваны, а материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов не является составной заработной платой, а социальной гарантией государства. Вместе с тем, такая помощь может выплачиваться в соответствии с решением руководителя. Порядок выплаты такой помощи нормирован постановлением КМУ № 500.

Как производится оплата временной нетрудоспособности на период простоя?

Оплата временной потери трудоспособности государственных служащих на период простоя производится в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании». Поскольку трудовые отношения фактически не прерваны, государственный служащий имеет право на пособие в связи с временной потерей трудоспособности.

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