Оплата госслужащим во время простоя — часто задаваемые вопросы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Оплата госслужащим во время простоя — часто задаваемые вопросы

Казна и Политика
40
Оплата труда на период простоя производится с учетом статьи 113 Кодекса законов о труде Украины и в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 7 марта 2022 года № 221 «Некоторые вопросы оплаты труда работников государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, которые финансируются или дотируются из бюджета, в условиях военного положения».
Об этом сообщили в Национальном агентстве по вопросам государственной службы.
То есть, руководитель самостоятельно определяет размер оплаты времени простоя, но не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику тарифного разряда (должностного оклада).
  • Выплачиваются ли при простое надбавки за ранг и выслугу лет?
Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 7 марта 2022 года № 221 «Некоторые вопросы оплаты труда работников государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, которые финансируются или дотируются из бюджета, в условиях военного положения» руководитель может самостоятельно определять размер оплаты времени простоя работников, но не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику должностного оклада.
Место для вашей рекламы
То есть по решению руководителя при объявлении простоя заработная плата может включать надбавки за ранг и выслугу лет.
  • Можно ли выплачивать работникам учреждения, в котором объявлен простой, материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов?
Можно, поскольку трудовые отношения не прерваны, а материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов не является составной заработной платой, а социальной гарантией государства. Вместе с тем, такая помощь может выплачиваться в соответствии с решением руководителя. Порядок выплаты такой помощи нормирован постановлением КМУ № 500.
  • Как производится оплата временной нетрудоспособности на период простоя?
Оплата временной потери трудоспособности государственных служащих на период простоя производится в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании». Поскольку трудовые отношения фактически не прерваны, государственный служащий имеет право на пособие в связи с временной потерей трудоспособности.
Получить заем до зарплаты 💰
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.