«Оператор рынка» запустил платформу для розничной торговли электроэнергией — Finance.ua

«Оператор рынка» запустил платформу для розничной торговли электроэнергией Сегодня 15:14 — Энергетика

Акционерное общество «Оператор рынка» разработало платформу для розничной торговли электроэнергией — Retail Energy Planform (REP), где поставщик имеет возможность предложить свои условия и цену поставки электроэнергии, а потребитель — найти для себя выгодное предложение.

Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, только 0,2% малого бизнеса в Украине покупает электрическую энергию по сложным рыночным алгоритмам: на рынке двусторонних договоров, рынке «на сутки вперед», внутрисуточном и балансирующем рынках.

«Те, кто в собственности государства, заявляют о намерениях приобрести е/е через Prozorro. Компании из частного сектора, потребляющие до 50 тыс. кВт-ч в месяц, контрактуют электроэнергию у ПУУ — поставщиков универсальных услуг, те, которые потребляют от 50 тыс. кВт-ч до 100 тыс. кВт-ч — у поставщиков из поставщика из региона ведения бизнеса. Однако не все знают, что лицензия на право быть поставщиком электрической энергии распространяется на всю страну, и потребитель может купить у того, кто предлагает самую низкую цену — независимо от того, находится производство во Львове или Харькове», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пекарни, молокозаводы, кофейни, рестораны, медучреждения, агропроизводители, банки, строители, производители печенья, мороженого, конфет, а также любой вид малого бизнеса имеет возможность на REP найти поставщика, у которого ниже цена и гарантированные объемы поставки.

«20% от общего объема потребления электроэнергии в государстве поставщики покупают на площадке „Оператора рынка“. REP — это наше новое ІТ-решение, как легко потребителю найти своего поставщика. Платформа позволяет быстро и бесплатно найти нужные кВт*часы у поставщиков — у лицензированных участников рынка электрической энергии», — комментирует генеральный директор компании.

Как сообщали Українськi Новини, в январе Наблюдательный совет «Оператор рынка» назначил генеральным директором Александра Гавву.

В апреле 2019 года Кабмин создал госпредприятия «Гарантированный покупатель» и «Оператор рынка».

В декабре 2021 года «Оператор рынка» стал акционерным обществом.

Компания отвечает за организацию купли-продажи электрической энергии на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке, помогает обеспечить баланс между спросом и предложением на рынке электрической энергии.

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Українські Новини По материалам:

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