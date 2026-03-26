OpenAI закрывает ИИ-приложение по генерированию видео Sora
Американский стартап OpenAI прекращает работу приложения по генерированию видео на основе искусственного интеллекта Sora.
Об этом сообщила пресс-служба компании в соцсети Х.
«Мы прощаемся с Sora. Всем, кто создавал вместе с Sora, делился им и строил вокруг него сообщество: спасибо. То, что вы сделали вместе с Sora, имело значение, и мы понимаем, что эта новость вас разочаровывает», — говорится в сообщении.
CNBC отмечает, что это приложение было представлено 6 месяцев назад.
Дедлайны работы приложения
В компании пообещали вскоре поделиться с пользователями информацией о дедлайне работы приложения и о том, как они смогут сохранить свои работы в Sora.
Хотя Sora была чрезвычайно популярна среди пользователей и достигла одного миллиона загрузок менее чем через пять дней после запуска в конце сентября, OpenAI сейчас отказывается от некоторых крупных планов расходов, откладывая определенные собственные амбициозные проекты.
Компания пытается оправдать свою оценку в 730 миллиардов долларов США и готовит почву для потенциального первоначального публичного предложения (IPO).
OpenAI закрывает ИИ-приложение по генерированию видео Sora
