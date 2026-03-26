0 800 307 555
ру
OpenAI закрывает ИИ-приложение по генерированию видео Sora

Технологии&Авто
11
Приложение было представлено 6 месяцев назад
Американский стартап OpenAI прекращает работу приложения по генерированию видео на основе искусственного интеллекта Sora.
Об этом сообщила пресс-служба компании в соцсети Х.
«Мы прощаемся с Sora. Всем, кто создавал вместе с Sora, делился им и строил вокруг него сообщество: спасибо. То, что вы сделали вместе с Sora, имело значение, и мы понимаем, что эта новость вас разочаровывает», — говорится в сообщении.
CNBC отмечает, что это приложение было представлено 6 месяцев назад.

Дедлайны работы приложения

В компании пообещали вскоре поделиться с пользователями информацией о дедлайне работы приложения и о том, как они смогут сохранить свои работы в Sora.
Хотя Sora была чрезвычайно популярна среди пользователей и достигла одного миллиона загрузок менее чем через пять дней после запуска в конце сентября, OpenAI сейчас отказывается от некоторых крупных планов расходов, откладывая определенные собственные амбициозные проекты.
Компания пытается оправдать свою оценку в 730 миллиардов долларов США и готовит почву для потенциального первоначального публичного предложения (IPO).
По материалам:
Укрінформ
ИИOpenAI
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems