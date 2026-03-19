0 800 307 555
OpenAI выпустила GPT-5.4 mini и nano

ChatGPT-5.4 получила версии mini и nano
ChatGPT-5.4 получила версии mini и nano
Компания OpenAI представила две новые компактные модели — GPT-5.4 mini и GPT-5.4 nano. Они ориентированы на задачи, где важны скорость ответа, ниже цена и возможность обрабатывать большие объемы однотипных запросов.

Где доступны модели и что они умеют

GPT-5.4 mini уже доступна в API, Codex и ChatGPT, тогда как версия nano работает только через API.
Модель mini поддерживает работу с текстом и изображениями, может использовать инструменты, выполнять поиск, работать с файлами и взаимодействовать с компьютером. Для нее заявлено контекстное окно 400 000 токенов.
Производительность и скорость

В OpenAI отмечают, что GPT-5.4 mini заметно превосходит предыдущую компактную версию GPT-5 mini в программировании, логических задачах, анализе изображений и работе с инструментами.
В частности, в тесте SWE-Bench Pro модель показала результат 53,4% против 45,69% у GPT-5 mini, а в OSWorld Verified — 70,6% против 42%. Также сообщается, что новая версия работает более чем вдвое быстрее.

Для каких задач подходят

  • GPT-5.4 mini рекомендуют для создания помощников программирования, сервисов с быстрым ответом и систем, анализирующих сложные интерфейсы или скриншоты.
  • GPT-5.4 nano позиционируют как самую маленькую и самую дешевую модель в линейке. Она подходит для более простых массовых задач — классификации, извлечения данных и упорядочения информации.

Стоимость и доступ в ChatGPT

Использование GPT-5.4 mini стоит $0,75 за 1 млн. входящих токенов и $4,50 за 1 млн исходящих. Для GPT-5.4 nano цена ниже — $0,20 и $1,25 соответственно.
В ChatGPT модель mini доступна для пользователей тарифов Free и Go через режим Thinking, а для других планов используется как резервная после исчерпания лимитов GPT-5.4 Thinking.
По материалам: dev.ua
dev.ua
