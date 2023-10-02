OpenAI ведет переговоры о привлечении $1 млрд от SoftBank для создания устройств на базе ИИ — Finance.ua
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OpenAI ведет переговоры о привлечении $1 млрд от SoftBank для создания устройств на базе ИИ

Технологии&Авто
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OpenAI ведет переговоры о привлечении $1 млрд от SoftBank для создания устройств на базе ИИ
OpenAI ведет переговоры о привлечении $1 млрд от SoftBank для создания устройств на базе ИИ
Разработчик ChatGPT OpenAI ведет переговоры с бывшим дизайнером Apple Джонни Айвом и Масайоши Соном из SoftBank о создании «iPhone искусственного интеллекта», на что японский конгломерат выделил более $1 млрд.
Об этом пишет Reuters.
Сэм Альтман, руководитель OpenAI, обратился в компанию Айва LoveFrom для разработки первого потребительского устройства создателя ChatGPT, говорится в сообщении.
Обсуждения «серьезные», но сделка еще не заключена, и может пройти несколько месяцев, прежде чем об этом будет официально объявлено, пишет Reuters, добавляя, что Сон, Альтман и Айв обсудили создание компании, которая бы использовала таланты и технологии трех групп.

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Отмечается, что Айв и Альтман обсуждали создание нового аппаратного устройства для искусственного интеллекта и сын главы Softbank также участвовал в некоторых аспектах этого разговора.
Айв был теснейшим творческим сотрудником соучредителя Apple Стива Джобса. Он провел более двух десятилетий в технологическом гиганте и руководил дизайном компьютеров iMac, помогших Apple выйти из еле живого состояния в 1990-х годах, а также дизайном iPhone.
SoftBank ищет возможности для заключения сделок в сфере искусственного интеллекта, включая потенциальные инвестиции в OpenAI, после того как его подразделение Arm стало «блокбастером» на бирже, пишет издание, добавив, что Сон планирует инвестировать в эту технологию десятки миллиардов долларов.
По материалам:
Mind
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