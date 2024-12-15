OpenAI представила Sora: нейросеть для преобразования текста в видео — Finance.ua

OpenAI представила Sora: нейросеть для преобразования текста в видео
OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта Sora, которая превращает текст в видео. Ее работу впервые продемонстрировали в феврале этого года.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Основной функцией Sora является создание видео по простым запросам. OpenAI значительно улучшила скорость и снизила стоимость использования модели.
Добавили также несколько новых функций, среди которых:
- Storyboard позволяет создавать несколько видео и объединять их в единый ролик с помощью интерактивной шкалы времени, как в профессиональных редакторах видео (например, Adobe Premiere Pro).
- Лента творчества позволит пользователям публиковать свои видео, созданные в Sora, просматривать примеры других, видеть запросы, по которым созданы видео, и модифицировать их для собственных нужд.
Пользователи могут создавать видео по текстовым запросам, менять стиль роликов с помощью инструмента Remix и объединять клипы с функцией Storyboard.
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Sora также предлагает готовые стили. Видео можно обрезать, повторять созданные видео и выбирать из трех форматов: вертикальный, горизонтальный и квадратный.
Доступ к генерации видео через Sora имеют пользователи платных подписок OpenAI:
- ChatGPT Plus ($20/месяц): Позволяет создавать до 50 видео в месяц продолжительностью до пяти секунд с разрешением до 720p.
- ChatGPT Pro ($200/месяц): позволяет создавать более длинные видеоролики продолжительностью до 20 секунд с разрешением до 1080p, а также генерировать до пяти вариаций одного запроса. Лимит составляет 500 видео в месяц.
Без подписки пользователи могут только просматривать ленту творчества без создания собственных видео.
Следует отметить, что для защиты во все генерируемые видео добавляют водяные знаки и C2PA метаданные. Кроме того, OpenAI установила строгие правила использования, запретила контент с несовершеннолетними, насилием и нарушением авторских прав.
Компания также предупреждает о потенциальных ошибках в работе системы на текущем этапе релиза и ждет обратной связи от пользователей.
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