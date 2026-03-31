OpenAI отказывается от полноценных покупок через ChatGPT
Полгода назад OpenAI запустила функцию Instant Checkout, позволяющую покупать товары прямо через ChatGPT.
Однако, как сообщают СМИ, новинка оказалась неудовлетворительной и для пользователей, и для ритейлеров.
Причины отказа от функции
Проблемы возникали из-за сложности реализации: чат-бот часто ошибался в сроках доставки и оформлении заказов, а также при проверке цен и наличия товаров.
По словам руководителя отдела приложений OpenAI Фиджи Симо, распыленность технологий замедлила достижение нужного уровня качества.
Низкая конверсия
Ритейлеры жаловались на низкую конверсию: большинство пользователей просто уточняли в чат-боте информацию о товаре, а покупки завершали непосредственно на сайтах магазинов.
Теперь OpenAI отказывается от полноценного Instant Checkout. Система будет оставлять только функцию рекомендаций и будет перенаправлять пользователей на сайты ритейлеров для завершения покупки, сосредотачиваясь на улучшении поиска товаров в чате.
Также по теме
Следующее поколение коснолей Sony и Microsoft может стоить $1000
Как распознать мошенника — советы Rakuten Viber
Мировые лидеры по производству автомобилей (ТОП-5)
Украинцы выбрали название для национальной языковой модели
Google добавила в Gemini импорт чатов и персональных данных с других ИИ-ботов