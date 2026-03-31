OpenAI отказывается от полноценных покупок через ChatGPT

OpenAI отказывается от полноценного Instant Checkout
Полгода назад OpenAI запустила функцию Instant Checkout, позволяющую покупать товары прямо через ChatGPT.
Однако, как сообщают СМИ, новинка оказалась неудовлетворительной и для пользователей, и для ритейлеров.

Причины отказа от функции

Проблемы возникали из-за сложности реализации: чат-бот часто ошибался в сроках доставки и оформлении заказов, а также при проверке цен и наличия товаров.
По словам руководителя отдела приложений OpenAI Фиджи Симо, распыленность технологий замедлила достижение нужного уровня качества.

Низкая конверсия

Ритейлеры жаловались на низкую конверсию: большинство пользователей просто уточняли в чат-боте информацию о товаре, а покупки завершали непосредственно на сайтах магазинов.
Теперь OpenAI отказывается от полноценного Instant Checkout. Система будет оставлять только функцию рекомендаций и будет перенаправлять пользователей на сайты ритейлеров для завершения покупки, сосредотачиваясь на улучшении поиска товаров в чате.
