OpenAI отказывается от полноценных покупок через ChatGPT 31.03.2026, 01:37 — Технологии&Авто

OpenAI отказывается от полноценного Instant Checkout

Полгода назад OpenAI запустила функцию Instant Checkout, позволяющую покупать товары прямо через ChatGPT.

Однако, как сообщают СМИ, новинка оказалась неудовлетворительной и для пользователей, и для ритейлеров.

Причины отказа от функции

Проблемы возникали из-за сложности реализации: чат-бот часто ошибался в сроках доставки и оформлении заказов, а также при проверке цен и наличия товаров.

По словам руководителя отдела приложений OpenAI Фиджи Симо, распыленность технологий замедлила достижение нужного уровня качества.

Низкая конверсия

Ритейлеры жаловались на низкую конверсию: большинство пользователей просто уточняли в чат-боте информацию о товаре, а покупки завершали непосредственно на сайтах магазинов.

Теперь OpenAI отказывается от полноценного Instant Checkout. Система будет оставлять только функцию рекомендаций и будет перенаправлять пользователей на сайты ритейлеров для завершения покупки, сосредотачиваясь на улучшении поиска товаров в чате.

