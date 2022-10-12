ОПЕК снизила прогноз роста спроса на нефть в 2022 году — Finance.ua
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ОПЕК снизила прогноз роста спроса на нефть в 2022 году

Энергетика
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ОПЕК снизила прогноз роста спроса на нефть в 2022 году
ОПЕК снизила прогноз роста спроса на нефть в 2022 году
ОПЕК снизила прогноз роста спроса на нефть в 2022 году на 0,5 млн баррелей в сутки (б/с), до 2,64 млн б/д, в 2023 году — на 0,4 млн б/с, до 2,34 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.
Таким образом, в 2022 году, согласно опубликованной оценке, потребление нефти составит 99,7 млн ​​б/с, в 2023-м — 102 млн б/с.
На текущий год сохранен прогноз потребления в I кв. на уровне 99,36 млн б/с, во II кв. снижен на 29 тыс. б/с, до 98,34 млн б/с, в III кв. — на 34 тыс. б/с, до 99,33 млн б/с, а в IV кв. — резко снижен на 780 тыс. б/с, до 101,64 млн б/с.
Как разъясняется в отчете, снижение прогноза роста мирового спроса на нефть в текущем году обусловлено последними макроэкономическими тенденциями и динамикой потребления нефти в разных регионах. В частности, продолжение ограничений в отдельных районах Китая, экономические проблемы в европейских странах ОЭСР, а также давление инфляции в других ключевых экономиках.
Коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР в августе, по предварительным данным, выросли на 7,8 млн баррелей — до 2,712 млрд баррелей — и были на 273 млн баррелей ниже среднего уровня в 2015-2019 годах (референтный уровень эффективности сделки ОПЕК+).
Объемы нефти в структуре запасов по итогам августа составили 1,315 млрд барр., что на 70 млн барр. больше, чем в июле. Коммерческие запасы нефтепродуктов также выросли — на 1 млн барр., до 1,398 млрд барр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
BIN
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