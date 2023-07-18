Опасно ли, если зарядный блок сильно нагревается — Finance.ua

Опасно ли, если зарядный блок сильно нагревается Сегодня 02:09 — Личные финансы

Опасно ли, если зарядный блок сильно нагревается

Каждый пользователь смартфона замечал, что при зарядке устройства он нагревается. Все знают, что это норма. Однако возникает вопрос: «Может ли телефон перегреться, загореться, взорваться?» Давайте разбираться.

Норма или опасность

Итак, если при зарядке устройство нагревается, то это нормально. При зарядке от USB некоторое повышение температуры на самом блоке или на устройстве считается приемлемым. Это обычная физика, ведь при преобразовании тока из переменного в постоянный блок может нагреться.

Следующий вопрос о том, можно ли пользоваться устройством, пока оно на зарядке. Вот этого делать не стоит. Хотя, если что-то срочное, ничего критического не произойдет. От этого немного портится батарея, она немного медленнее подзаряжается, но ненадолго зайти можно.

Что же делать, если при зарядке устройство нагревается сильнее обычного? Это повод заподозрить неладное. Ваши действия зависят от того, что помимо перегрева устройства вас настораживает.

1. Греется не только смартфон, но и блок зарядного устройства. В этом случае следует проверить и то, и другое. Ваш смартфон и другая зарядка и другой смартфон с аксессуаром. Если проблема в зарядке — замените ее, а если в смартфоне, который даже с другой исправной зарядкой продолжает греться, то стоит обратиться в сервис. Вероятно, проблемы с батареей. Дальнейшее использование и зарядка устройства может быть опасным.

2. Проблемы с блоком и розеткой. Следы горения или плавления на вставляемых в розетку пластиковых частях устройства свидетельствуют о том, что неисправно что-то из двух: блок или розетка. Включите в другую розетку или замените блок питания. Смартфон продолжает греться? Ищите другую проблему.

При подключении телефона к зарядке нет ли посторонних звуков с устройства или блока? Если есть жужжание, гул и т. д. , то это признак неисправности. Срочно отключите смартфон от сети и извлеките зарядное устройство. С ними явно что-то не так.

Если вы выяснили, что проблема не в телефоне, а в розетке или блоке, то использование неисправного аксессуара или включение в неисправную розетку может привести к короткому замыканию, возгоранию и другим печальным последствиям.

3. Блок в порядке (вы проверили), розетка в порядке (другие приборы работают нормально), при этом устройство продолжает греться во время зарядки. Проблема может возникнуть из-за неисправности самого аккумулятора устройства. Здесь помогут только специалисты сервисного центра, которые разберут устройство, найдут проблему и устранят ее. Если вы продолжите пользоваться неисправным смартфоном, то батарея может вздуться, взорваться и т. д.

Что можно сделать

Есть некоторые решения, которые могут помочь исправить ситуацию, если речь не идет о явной неисправности устройства, аксессуара или разъема электрической сети.

1. Выключите режим быстрой зарядки. Да, смартфон будет заряжаться медленнее, зато это может решить проблему с перегревом.

2. Прямые солнечные лучи или высокая температура в помещении, где вы заряжаете телефон, также могут привести к перегреву. Прочитайте инструкцию к устройству, где указано, при какой температуре эксплуатация будет безопасной и не приведет к такой проблеме, как перегрев.

3. Даже если нет очевидной неисправности зарядного устройства, следует помнить, что только оригинальные аксессуары гарантируют безопасное использование. Итак, если в вашем случае зарядка от другого смартфона, поменяйте ее на родную.

Если не хотите думать, что повышает температуру в смартфоне во время зарядки, то вы всегда можете обратиться в сервисный центр. Там все выяснят и исправят.

iTechua По материалам:

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