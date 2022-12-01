ООН запросила $5,7 млрд для гумпомощи украинцам — Finance.ua

ООН запросила $5,7 млрд для гумпомощи украинцам Вчера 12:23 — Казна и Политика

ООН запросила $5,7 млрд для гумпомощи украинцам

Помощь ООН уже получили 13,6 млн украинцев, пострадавших от войны. В следующем году для Украины приглашены 5,7 млрд долларов.

Об этом сообщает центр новостей ООН.

По словам координатора чрезвычайной помощи ООН Мартина Гриффитса, война в Украине «превратила часть Европы в поле боя», и «по мере приближения зимы ситуация не становится легче».

Как говорится в докладе ООН, девять месяцев войны между россией и Украиной нарушили экспорт продовольствия, и около 45 миллионов человек в 37 странах сейчас голодают.

Отмечается, что, по данным «Глобального гуманитарного обзора» ООН, для оказания помощи 230 млн наиболее уязвимых людей в 2023 году необходимо собрать рекордные 51,5 млрд долларов, что на 25% больше, чем в этом году.

В следующем году, по оценкам ООН, помощь потребуется еще 65 миллионам человек, в результате чего общее количество людей в 68 странах достигнет 339 миллионов. Это составляет более 4% людей планеты или примерно население США.

«Гуманитарные потребности шокирующе высоки, поскольку экстремальные явления в этом году перетекают в 2023 год», — отметил Гриффитс.

По его словам, «очень сложно» получить всю сумму, которую запрашивают у доноров.

«В этом году Глобальный гуманитарный призыв ООН был профинансирован только на 47%. По сравнению с предыдущими годами, когда уровень финансирования достигал 60-65%, это явный провал», — заявил замглавы ООН.

Напомним, в ООН обновили данные об украинских беженцах. Так, в странах Европы количество граждан Украины, выехавших из страны из-за полномасштабного вторжения россии и зарегистрированных как беженцы, достигло более 4,75 миллиона человек.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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