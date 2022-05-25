OnlyFans перечислил в украинскую казну $305 000 в виде «налога на Google» — Finance.ua
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OnlyFans перечислил в украинскую казну $305 000 в виде «налога на Google»

Сегодня 23:27Казна и Политика
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Сервис эротического контента OnlyFans впервые перечислил налоги в госбюджет Украины.
Об этом в Telegram сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
«Первые поступления в бюджет от налога Google: сайт OnlyFans — 305 тысяч долларов (около девяти миллионов гривен). Вклад индустрии развлечений в финансирование нашей победы. Ждем следующие», — написал он.
Летом прошлого года ВР приняла законопроект, обязывающий интернет-гигантов платить налоги в госбюджет за работу в Украине. Закон вступил в силу в январе 2022 года.
Отметим, что сервис OnlyFans был запущен в Великобритании 5 лет назад. Платформа позволяет зарегистрированным пользователям просматривать авторский контент эротического характера за плату. Аудитория сервиса для взрослых оценивается в 130 млн человек. В OnlyFans зарегистрированы многие известные актеры, модели и музыкальные исполнители.
Для просмотра авторского контента подписчик обязан ежемесячно оплачивать подписку. 80% собранных таким образом средств достаются создателю контента. Платформа оставляет себе 20%.
По материалам: prostomob
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