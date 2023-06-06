Онлайн и без открытия счета: быстрое согласование кредита для ФЛП в ПУМБ — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Онлайн и без открытия счета: быстрое согласование кредита для ФЛП в ПУМБ Сегодня 10:44

Онлайн и без открытия счета: быстрое согласование кредита для ФЛП в ПУМБ

Получить кредит для ФЛП на развитие бизнеса в Первом Украинском Международном Банке (ПУМБ) стало просто как никогда.

Теперь все физические лица-предприниматели могут легко подавать заявки и получать решения по займу «всеБІЗНЕС» в сумме до 500 тыс. грн независимо от наличия открытого счета в банке.

Весь процесс подачи полностью дистанционный и не займет больше пары минут. Все, что нужно сделать предпринимателю для получения решения о финансировании — это заполнить краткую анкету на сайте ПУМБ.

Такой подход стал возможным благодаря реализации автоматизированного процесса сбора и обработки данных клиента, позволяющего быстро принять решение по заявке только по выписке со счета из другого финучреждения.

После утверждения суммы кредита все, что нужно сделать дальше — это открыть текущий счет ФЛП в ПУМБ и подписать кредитный договор. И это все также онлайн в интернет-банкинге ПУМБ Digital Business — без отделений и бумаг!

До сих пор подать заявку на кредит «всеБІЗНЕС» предприниматели могли только после открытия текущего счета в банке, в личном кабинете ПУМБ Digital Business. Сегодня ПУМБ предложил ФЛП уникальное дистанционное решение, позволяющее еще проще получить решение по кредиту.

Напомним, кредит «всеБІЗНЕС» — это удобный онлайн-заем в размере до 500 тыс грн и в срок до 2 лет, не требующий залога и поручительства. Предприниматели могут оформить его еще с прошлой осени, направив дополнительное финансирование на развитие собственного дела.

ПУМБ По материалам:

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