OnePlus презентовала флагманский смартфон с зарядкой до 100% за 19 минут — Finance.ua
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OnePlus презентовала флагманский смартфон с зарядкой до 100% за 19 минут

Технологии&Авто
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OnePlus презентовала флагманский смартфон с зарядкой до 100% за 19 минут
OnePlus презентовала флагманский смартфон с зарядкой до 100% за 19 минут, Фото:OnePlus
Компания OnePlus представила на рынке флагманских смартфонов 10T. Его главная фишка — 150-ваттная зарядка. От 0 до 100% смартфон заряжается всего за 19 минут.
Дизайн новинки схож с OnePlus 10 Pro, но характеристики немного скромнее, пишет GSMArena.
Внутри стоит Snapdragon 8+ Gen 1 с аккумулятором емкостью 4800 мАч, 8/12/16 ГБ оперативной памяти на выбор и продвинутая система охлаждения, позволяющая смартфону не перегреваться в процессе 150-ваттной зарядки.
Фото:OnePlus
Фото:OnePlus
Дисплей представлен 6.7-дюймовым AMOLED’ОМ с разрешением 2412×1080 пикселей, адаптивной частотой обновления до 120 Гц, поддержкой HDR10+ и яркостью на уровне 950 нит. Камеры три: основной модуль на 50 МП (Sony IMX76), ультраширик на 8 Мп (119,9 градуа) и макро на 2 Мп. Разрешение селф-датчика составляет 16 Мп.
Из других особенностей: модуль NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, LTE, 5G. Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей. Есть и стереодинамики.
Продажи в Европе начнутся в конце августа. Версия на 8+128 ГБ обойдется в 699 евро (около 26 400 грн), а на 16+256 ГБ — 799 евро (~30 100 грн).
По материалам:
УНІАН
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