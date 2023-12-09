OnePlus представила новый смартфон — Finance.ua

OnePlus представила новый смартфон
Китайская OnePlus представила на специальной церемонии новый смартфон OnePlus 12 по случаю 10-летия работы компании.
Об этом сообщает GSM Arena.
Устройство имеет 17,3-сантиметровый LTPO-дисплей (использование дисплеев в стиле LTPO позволяет изменять частоту обновления экрана для сохранения заряда батареи) с разрешением 1440×3168 пикселей и частотой обновления экрана до 120 Гц.
Смартфон имеет процессор Snapdragon 8 третьего поколения и двухэлементную батарею емкостью 5 400 миллиампер, которая является крупнейшей на сегодняшний день среди устройств OnePlus.
Основание камеры имеет 50 Мп.
OnePlus 12 поставляется в черном, изумрудно-зеленом и белом цветах.
Смартфон с 12 Гб оперативной памятью и 256 Гб внутренней памятью стоит ($607), 16 Гб/512 Гб ($677), 16 Гб/1 Тб ($748) и 24 Гб/1 Тб ($818).
Пока что устройство было представлено для китайского рынка. Компания еще не подтвердила официальную дату запуска для остального мира.
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