OnePlus представила новый смартфон — Finance.ua

OnePlus представила новый смартфон Сегодня 04:23 — Технологии&Авто

OnePlus представила новый смартфон, Фото: GSM Arena

Китайская OnePlus представила на специальной церемонии новый смартфон OnePlus 12 по случаю 10-летия работы компании.

Об этом сообщает GSM Arena

Устройство имеет 17,3-сантиметровый LTPO-дисплей (использование дисплеев в стиле LTPO позволяет изменять частоту обновления экрана для сохранения заряда батареи) с разрешением 1440×3168 пикселей и частотой обновления экрана до 120 Гц.

Фото: GSM Arena

Смартфон имеет процессор Snapdragon 8 третьего поколения и двухэлементную батарею емкостью 5 400 миллиампер, которая является крупнейшей на сегодняшний день среди устройств OnePlus.

Основание камеры имеет 50 Мп.

OnePlus 12 поставляется в черном, изумрудно-зеленом и белом цветах.

Смартфон с 12 Гб оперативной памятью и 256 Гб внутренней памятью стоит ($607), 16 Гб/512 Гб ($677), 16 Гб/1 Тб ($748) и 24 Гб/1 Тб ($818).

Пока что устройство было представлено для китайского рынка. Компания еще не подтвердила официальную дату запуска для остального мира.

Укрінформ По материалам:

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