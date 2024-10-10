OneDrive получает новые функции: улучшенный поиск, цветные папки и мобильное приложение — Finance.ua
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OneDrive получает новые функции: улучшенный поиск, цветные папки и мобильное приложение

Технологии&Авто
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OneDrive получает новые функции: улучшенный поиск, цветные папки и мобильное приложение
OneDrive получает новые функции: улучшенный поиск, цветные папки и мобильное приложение
Служба облачного хранилища OneDrive от Microsoft анонсировала значительные обновления, которые появятся в ближайшие недели. Среди нововведений — улучшенный поиск, цветовые папки в Проводнике файлов и новое мобильное приложение.
Об этом пишет The Verge.
С 7 октября 2024 года Copilot в OneDrive будет доступен всем коммерческим клиентам Microsoft.
OneDrive получает новые функции: улучшенный поиск, цветные папки и мобильное приложение
Разворачивающиеся улучшенные результаты поиска будут доступны для коммерческих клиентов OneDrive до конца 2024 года. Также проводник Windows поддерживает цветные папки для OneDrive, что упростит организацию файлов.
OneDrive получает новые функции: улучшенный поиск, цветные папки и мобильное приложение
«Обновленное приложение обеспечит легкий доступ к альбомам, людям и избранному. Кроме того, новый интеллектуальный поиск позволяет пользователям искать фотографии на естественном языке, например, вводя запросы вроде «собака на лодке», — отметил Джейсон Мур, вице-президент из продуктов OneDrive.
Также доступны возможности импорта фотографий из других облачных сервисов, таких как Google Drive и Dropbox. Новое приложение будет разворачиваться для пользователей Android, а обновленная версия для iOS появится в ноябре.
Microsoft продолжает совершенствовать OneDrive, планируя дальнейшие изменения и интеграцию искусственного интеллекта, что позволит пользователям автоматически группировать файлы и фотографии по разным категориям.
По материалам:
Speka
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