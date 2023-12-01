OKX запускает «Праздник выгоды» с призами на сумму $700 000 — Finance.ua

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OKX запускает «Праздник выгоды» с призами на сумму $700 000
Нассау, Багамские Острова, 29 ноября 2023 года — OKX, ведущая технологическая компания в сфере Web3 и международная криптовалютная биржа, объявила о предстоящей кампании «Праздник выгоды», в рамках которой пользователи смогут выиграть $700 000 в призах, включая новый суперкар стоимостью до 200 000 USDT. «Праздник выгоды» продлится до 31 декабря. Он приурочен к праздничному сезону и предназначен как для новых, так и существующих пользователей OKX. Кампания включает следующие промоакции и розыгрыши*:
• Праздник выгоды с копитрейдингом: с 16:00 UTC 20 ноября до 15:59 UTC 31 декабря самые успешные копитрейдеры и лид-трейдеры на платформе копитрейдинга OKX разделят призы стоимостью до 128 000 USDT.
- Копитрейдинг OKX — это платформа, на которой можно копировать и автоматически исполнять стратегии продвинутых трейдеров в реальном времени на спотовом и бессрочном рынках.
• Сигнальная торговля: с 00:00 UTC 29 ноября до 23:59 UTC 31 декабря первые 2000 пользователей, которые подпишутся на сигналы на маркетплейсе сигналов OKX, смогут вернуть до 10 USDT от комиссии за подписку.
- Запущенный 7 ноября маркетплейс сигналов объединяет поставщиков сигналов и трейдеров, а также предоставляет автоматические стратегии на основе технического анализа (так называемых сигналов), помогающих принимать решения о покупке или продаже криптовалют.
• Праздничный розыгрыш OKX: с 00:00 UTC 1 декабря до 23:59 UTC 31 декабря пользователи смогут получить тикет за каждые 25 000 USDT в объеме торгов криптовалютой. Каждый тикет будет помещен в «Подарочный бокс» с призом. Обладатели тикета смогут побороться за призы на сумму до 490 000 USDT в BTC, ETH и других монетах. Кроме того, если в период кампании общий объем торгов всех участников «Праздничного розыгрыша OKX» достигнет 2,5 миллиарда USDT, то один счастливчик сможет выиграть суперкар стоимостью до 200 000 USDT.
- Более того, первые 1000 пользователей, которые зарегистрируются и достигнут объема торгов криптовалютами на OKX от 25 000 USDT в течение периода кампании, получат 5 USDT.
В свете грядущей кампании директор OKX по маркетингу Хайдер Рафик выступил с заявлением: «Мы решили провести кампанию OKX „Праздник выгоды“, чтобы отметить праздничный сезон и привлечь новых трейдеров, а также вознаградить наше сообщество и пользователей за их поддержку, которую они оказывали на протяжении всего года. Задача OKX — предоставлять инновационные продукты и удобный процесс торговли, и эта кампания еще раз подчеркивает наше стремление принести пользу сообществу».
Узнать больше о кампании OKX «Праздник выгоды» можно по ссылке.
*Примечание: OKX оставляет за собой право трактовать и изменять правила кампании в любое время без предварительного уведомления, включая отмену, продление или прекращение этой кампании, изменение условий участия в кампании и корректировку правил кампании и наград.
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