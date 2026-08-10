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«Октябрьский дворец» в Киеве вернут государству — решение суда

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«Октябрьский дворец»
«Октябрьский дворец»
Хозяйственный суд города Киева удовлетворил иск прокуратуры и постановил вернуть государству Международный центр культуры и искусств (МЦКИ), известный как «Октябрьский дворец», расположенный на Аллее Героев Небесной Сотни, 1. Суд также отменил право частной собственности Федерации профессиональных союзов Украины на комплекс зданий.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на решение Хозяйственного суда в Киеве.

Что решил суд

Заместитель руководителя Киевской городской прокуратуры подал иск в интересах государства в лице Фонда государственного имущества Украины.
Суд постановил отменить свидетельство от 28 марта 2007 года о праве собственности Федерации профессиональных союзов Украины на комплекс зданий общей площадью 17 597,7 кв. м. Также отменена государственная регистрация права частной собственности на этот объект.
Федерацию профсоюзов обязали вернуть государству в лице Фонда госимущества главный корпус и малый зал Октябрьского дворца общей площадью 16 329 кв. м.
Здание имеет статус памятника градостроительства и архитектуры национального значения «Институт благородных девиц», а также памятника истории местного значения.
Кроме того, суд постановил взыскать с Федерации профессиональных союзов 852,7 тыс. грн судебного сбора в пользу Киевской городской прокуратуры.

Когда решение вступит в силу

Решение вступит в законную силу после истечения срока на апелляционное обжалование, если апелляционную жалобу не подадут.
Обжаловать решение можно в Северный апелляционный хозяйственный суд в течение 20 дней.
По материалам:
Діло
Киев
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