Около 20 стран могут нуждаться в экстренной помощи для смягчения продовольственного кризиса — МВФ Сегодня 21:34 — Мир

Около 20 стран могут нуждаться в экстренной помощи для смягчения продовольственного кризиса — МВФ

Международный валютный фонд заявил в понедельник, что до 20 стран, многие из которых находятся в Африке, могут нуждаться в экстренной помощи, чтобы справиться с глобальным продовольственным кризисом.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая на конференции в Саудовской Аравии, также заявила, что 141 миллион человек в арабском мире подвержены риску отсутствия продовольственной безопасности.

МВФ в пятницу утвердил новое окно займов в рамках своих существующих инструментов экстренного финансирования, чтобы помочь уязвимым странам справиться с нехваткой продовольствия и высокими затратами, вызванными войной россии в Украине.

Георгиева сказала, что 48 стран мира особенно подвержены продовольственному кризису.

«Из 48 стран около 10-20, вероятно, обратятся за экстренной помощью», — сказала Георгиева, добавив, что «достаточно многие из них» находятся в Африке к югу от Сахары.

МВФ добавит свой голос в борьбе с ограничениями на торговлю продовольствием, чтобы облегчить ситуацию, и планирует профинансировать окно продовольственного шока, используя прошлогодние ассигнования специальных прав заимствования.

Страны ближневосточного региона и за его пределами вмешались, чтобы поддержать государства, борющиеся с высокой продовольственной инфляцией и дефицитом, обострившимися в результате глобальных геополитических событий и роста риска глобальной рецессии.

Георгиева заявила в своем заявлении, что арабские государства Персидского залива «планируют в ближайшее время взять на себя дополнительные обязательства» после недавнего заявления Арабской координационной группы о первоначальном выделении 10 миллиардов долларов на смягчение глобального кризиса с поставкой продовольствия.

МВФ и Саудовская Аравия подписали в понедельник соглашение о создании регионального представительства МВФ в Эр-Рияде.

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УНН По материалам:

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