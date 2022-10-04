Около 20 стран могут нуждаться в экстренной помощи для смягчения продовольственного кризиса — МВФ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Около 20 стран могут нуждаться в экстренной помощи для смягчения продовольственного кризиса — МВФ

Мир
13
Около 20 стран могут нуждаться в экстренной помощи для смягчения продовольственного кризиса — МВФ
Около 20 стран могут нуждаться в экстренной помощи для смягчения продовольственного кризиса — МВФ
Международный валютный фонд заявил в понедельник, что до 20 стран, многие из которых находятся в Африке, могут нуждаться в экстренной помощи, чтобы справиться с глобальным продовольственным кризисом.
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая на конференции в Саудовской Аравии, также заявила, что 141 миллион человек в арабском мире подвержены риску отсутствия продовольственной безопасности.
МВФ в пятницу утвердил новое окно займов в рамках своих существующих инструментов экстренного финансирования, чтобы помочь уязвимым странам справиться с нехваткой продовольствия и высокими затратами, вызванными войной россии в Украине.
Георгиева сказала, что 48 стран мира особенно подвержены продовольственному кризису.
«Из 48 стран около 10-20, вероятно, обратятся за экстренной помощью», — сказала Георгиева, добавив, что «достаточно многие из них» находятся в Африке к югу от Сахары.
МВФ добавит свой голос в борьбе с ограничениями на торговлю продовольствием, чтобы облегчить ситуацию, и планирует профинансировать окно продовольственного шока, используя прошлогодние ассигнования специальных прав заимствования.
Страны ближневосточного региона и за его пределами вмешались, чтобы поддержать государства, борющиеся с высокой продовольственной инфляцией и дефицитом, обострившимися в результате глобальных геополитических событий и роста риска глобальной рецессии.
Георгиева заявила в своем заявлении, что арабские государства Персидского залива «планируют в ближайшее время взять на себя дополнительные обязательства» после недавнего заявления Арабской координационной группы о первоначальном выделении 10 миллиардов долларов на смягчение глобального кризиса с поставкой продовольствия.
МВФ и Саудовская Аравия подписали в понедельник соглашение о создании регионального представительства МВФ в Эр-Рияде.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.