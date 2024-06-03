Около 1,5 млн военнообязанных уже обновили свои данные — Минобороны — Finance.ua
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Около 1,5 млн военнообязанных уже обновили свои данные — Минобороны

Казна и Политика
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Около 1,5 миллиона военнообязанных украинцев обновили свои данные через ТЦК, ЦПАУ или приложение Резерв+. Об этом сообщили в Минобороны.
Там отметили, что лидером по количеству обновлений остается мобильное приложение Резерв+.
С 18 июня в нем появится QR-код, и электронный кабинет станет полноценным аналогом бумажного военно-учетного документа, заявили в Министерстве.
Что касается граждан, которые находятся за границей, то с 18 мая свои учетные данные через приложение Резерв+ обновили более 14 тысяч военнообязанных в 124 странах. Среди стран-лидеров — Польша, Германия, Канада, Чехия, США, Великобритания, Испания, Литва, Нидерланды и Словакия.
Раньше в Минобороны сообщили, что в приложении появится военно-учетный документ с информацией из реестра Оберег и он будет иметь такую ​​же юридическую силу, как бумажный. Электронный военно-учетный документ (э-ВУД) можно будет сформировать самостоятельно после обновления данных.
Отметим, что направление на ВВК после обновления данных в Электронном кабинете военнообязанного Резерв+ придет не сразу, а со временем в случае необходимости.
Кабмин постановлением от 16 мая 2024 года № 559 утвердил Порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, а также новую форму военно-учетного документа.
Постановление вступило в силу 18 мая одновременно с законом о мобилизации № 3633-ІХ (законопроект 10 449).
Военно-учетный документ выдается также и тем, кто был исключен из военного учета в соответствии с пунктами 3 и 4 ч. 6 статьи 37 Закона «О воинской обязанности и военной службе» и не получал такой документ до вступления в силу этого постановления № 559.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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