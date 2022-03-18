Оккупанты уже украли для Крыма воды на 620 миллионов гривен, - Госэкоинспекция — Finance.ua

Оккупанты уже украли для Крыма воды на 620 миллионов гривен, - Госэкоинспекция

Сегодня 07:38 — Казна и Политика

Россия напала на Украину 24 февраля. Враг захватил все гидротехнические сооружения Северо-Крымского канала и с тех пор незаконно отобрал у Украины воды на 620 миллионов гривен.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция.

Сооружения Северо-Крымского канала регулировали водоснабжение воды из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр до полуострова Крым. Отмечается, что враг 27 февраля разрушил временную дамбу.

Также оккупанты уничтожили автомобильный мост и главное перегораживающее сооружение канала. Сейчас Россия осуществляет водозабор из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр. Отмечается, что пропускная мощность гидросооружения — 50 кубометров в секунду.

Страна-агрессор нанесла Украине ущерб более чем на 32 миллиона 628 тысяч гривен в сутки. Итак, россияне украли уже воды на 630 миллионов гривен.

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