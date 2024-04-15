Оккупанты продолжают вывозить промышленное оборудование с временно оккупированных территорий — Finance.ua

Оккупанты продолжают вывозить промышленное оборудование с временно оккупированных территорий Сегодня 19:46

российские оккупанты под видом металлолома вывозят с оккупированных территорий Донецкой области в россию оборудование промышленных предприятий.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Очередная волна аудита промышленных предприятий происходит на временно оккупированных территориях Донбасса. Здесь оккупанты составляют перечни того оборудования, которое еще не разграблено и имеет ценность. Уже потом под видом металлолома его будут отправлять в россию, чтобы использовать в дальнейшем в своих целях», — говорится в сообщении.

Оккупационные власти на ВОТ сначала провели так называемую «национализацию» всех украинских предприятий. Это дало возможность законно распоряжаться их имуществом. В основном из заводов вывозят якобы лом и отправляют в рф через порт в Бердянске.

Грабежом занимаются подрядчики-коллаборанты под надзором солдат ВС рф.

Економічна Правда По материалам:

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