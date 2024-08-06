«Охматдет» хочет потратить 14 миллионов гривен на консультации и технадзор за ремонтом, — СМИ Сегодня 09:12 — Казна и Политика

Детская больница «Охматдет» объявила тендеры на инженерно-консультационные услуги и технический надзор за выполнением ремонта фасада и внутренней отделки здания, поврежденного от ракетных обстрелов 8 июля.

На указанные услуги планируют потратить 14 миллионов гривен, пишут «Наші гроші» со ссылкой на систему «Прозорро».

Так, договор на инженерно-консультационные услуги планируют заключить с ООО «Васенёв Инжиниринг» на 9,35 млн грн, а технический надзор будет осуществлять ООО «Ик-Проект» за 5,22 млн грн. На обоих тендерах заказ забрали без конкуренции.

Отмечается, что столичная «Васенёв Инжиниринг» зарегистрирована в апреле 2023 года в жилом доме и принадлежит Олегу Васенёву. Ранее в этом году фирма выиграла тендеров на 4,40 млн грн, больше всего у нынешнего заказчика. «Охматдет» планирует в составе инженерно-консультационных услуг заказать Васенёву «консультации по вопросам привлечения подрядных организаций».

По словам журналистов, Олег Васенёв — это тот самый эксперт, которому «Охматдет» сразу заказал техническое обследование пострадавшего корпуса. Также Васенёв составил дефектный акт с объемами необходимых работ, в котором сразу были указаны завышенные объемы для конкурса благотворительного фонда «Охматдет». В конкурсе требовалось заменить всю фасадную облицовку, тогда как обломки ракеты разрушили далеко не все декоративные плиты.

Что еще заказывают «Васенёв Инжиниринг» за 9 млн грн:

инженерно-консультационные услуги включают, в частности, составление графиков выполнения работ, поставки материалов, изделий, конструкций и оборудования, осуществление расчета и составление графика движения рабочих кадров и основных строительных машин на объекте;

обеспечение подбора персонала с учетом соответствия его квалификации составу и объемам работ; организация обучения и проверки знаний персонала;

предоставление заказчику консультаций по вопросам привлечения подрядных организаций, исполнителя технического надзора, выбора поставщиков, участие в подготовке и проведении закупок и т. д.

организация составления дефектного акта и сметной документации; обеспечение проведения экспертизы сметной документации;

проверка представленных к оплате документов подрядных, снабженческих и других организаций по выполнению работ, поставке продукции и предоставлению услуг;

организация контроля над списанием строительных материалов.

В то же время, технический надзор в исполнении «Ик-Проект», который обойдется более чем в 5 млн грн, будет предусматривать проведение проверок соответствия объемов и качества выполненных строительных работ проектно-сметной документации. Также предусмотрено ведение учета объемов принятых и оплаченных строительных работ, а также работ, выполненных с недостатками; проверка визирования и предоставление заказчику актов приемки выполненных строительных работ на объекте, подписанных, заверенных и предоставленных подрядчиком.

Киевской «Ик-Проект» руководят Ольга Крыжня и Людмила Пархоменко, а принадлежит она Юлии Крат из Харькова. С 2016 года «Ик-Проект» выиграл тендеров на 43,36 млн грн, больше всего в департаменте инфраструктуры Херсонской ОГА.

В начале августа стало известно, что тендер на восстановление выиграла фирма «Буд-Технолоджи» со сметой 307 млн гривен. Хотя другие участники тендера предлагали цену значительно меньше — от 42 до 286 млн. После огласки в Министерстве здравоохранения заявили, что обратились в правоохранительные органы для проведения дополнительных проверок по тендеру.

Позже министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что новый тендер на восстановление детской больницы «Охматдет» будет проведен в течение 7−16 дней.

УНІАН По материалам:

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