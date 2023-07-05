Ограничения на обмен валют в Украине могут отменить — аналитики Bloomberg Сегодня 12:02 — Валюта

Ограничения на обмен валют в Украине могут отменить — аналитики Bloomberg

Фиксированный официальный курс валют , лимиты на транзакции и другие ограничения на валютном рынке сдерживают развитие экономики Украины. Сейчас стабильность ситуации позволяет постепенно отменять меры, которые НБУ предпринимал в начале полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на своих аналитиков, опрошенных специалистов и источники в НБУ.

Экономическое развитие напрямую зависит от ситуации на фронте. Если ВСУ добьются успехов в контрнаступлении, то это подтолкнет экономический рост.

Уже сейчас курс доллара в обменниках близится к официальному, установленному НБУ. Аналитики Bloomberg считают, что это позволит ослабить ограничения, чтобы стимулировать деловую активность, имеющую решающее значение для восстановления Украины.

НБУ прогнозирует рост экономики после того, как экономика упала на 30% за 2022 год, в то время как бизнес-перспективы показали положительные ожидания. На этом фоне НБУ одобрил новую стратегию, которая, как считают в агентстве, частично удовлетворяет требования МВФ относительно гибкого обменного курса и инфляционного таргетирования.

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По информации Bloomberg, новая стратегия содержит список шагов по ослаблению ограничений, но не указывает последовательность, в которой они будут выполняться. В частности, НБУ может разрешить украинским компаниям с иностранными акционерами выплачивать дивиденды за границей от операций за 2023 год.

«По состоянию на сегодняшний день валютная либерализация является двигателем, который может стимулировать экономические процессы в стране, и спрос на нее достаточно высок», — подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.

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