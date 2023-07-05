Ограничения на обмен валют в Украине могут отменить — аналитики Bloomberg — Finance.ua
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Ограничения на обмен валют в Украине могут отменить — аналитики Bloomberg

Валюта
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Ограничения на обмен валют в Украине могут отменить — аналитики Bloomberg
Ограничения на обмен валют в Украине могут отменить — аналитики Bloomberg
Фиксированный официальный курс валют, лимиты на транзакции и другие ограничения на валютном рынке сдерживают развитие экономики Украины. Сейчас стабильность ситуации позволяет постепенно отменять меры, которые НБУ предпринимал в начале полномасштабного вторжения.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на своих аналитиков, опрошенных специалистов и источники в НБУ.
Экономическое развитие напрямую зависит от ситуации на фронте. Если ВСУ добьются успехов в контрнаступлении, то это подтолкнет экономический рост.
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Уже сейчас курс доллара в обменниках близится к официальному, установленному НБУ. Аналитики Bloomberg считают, что это позволит ослабить ограничения, чтобы стимулировать деловую активность, имеющую решающее значение для восстановления Украины.
Ограничения на обмен валют в Украине могут отменить — аналитики Bloomberg
НБУ прогнозирует рост экономики после того, как экономика упала на 30% за 2022 год, в то время как бизнес-перспективы показали положительные ожидания. На этом фоне НБУ одобрил новую стратегию, которая, как считают в агентстве, частично удовлетворяет требования МВФ относительно гибкого обменного курса и инфляционного таргетирования.

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По информации Bloomberg, новая стратегия содержит список шагов по ослаблению ограничений, но не указывает последовательность, в которой они будут выполняться. В частности, НБУ может разрешить украинским компаниям с иностранными акционерами выплачивать дивиденды за границей от операций за 2023 год.
«По состоянию на сегодняшний день валютная либерализация является двигателем, который может стимулировать экономические процессы в стране, и спрос на нее достаточно высок», — подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
Діло
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