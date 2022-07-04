Ограбили отделение Госспецсвязи на 90 млн гривен — Finance.ua

Ограбили отделение Госспецсвязи на 90 млн гривен Сегодня 14:33 — Криминал

Государственное бюро расследований разоблачило преступную группировку, которая, воспользовавшись военным временем, ограбила одно из киевских отделений Госспецсвязи на 90 млн грн.

Об этом говорится в сообщении ГБР.

Группа лиц, в том числе бывшие правоохранители, в начале марта текущего года, воспользовавшись военным положением и обстрелами прилегающей к отделению территории, проникла в помещение Государственного предприятия специальной связи и похитила из почтовых отправлений ювелирные изделия из золота и серебра, а также наличные деньги на общую сумму около 90 миллионов гривен.

В результате содержательных и четко спланированных оперативно-следственных мероприятий ГБР установило всех участников преступной организации. В настоящее время три человека задержаны. Работники ГБР провели обыски по месту жительства фигурантов и лиц, которые также могут быть причастны к краже.

В ходе следственных действий у фигурантов обнаружены и изъяты наличные, около 8 кг ювелирных изделий из золота и серебра (серьги, кольца, цепочки, кольца, подвески и др.), несколько единиц огнестрельного оружия с боевыми патронами без разрешительных документов, а также осколочно-фугасные снаряды для тяжелой техники.

Задержанные подозреваются в тайном похищении чужого имущества (краже) в крупных размерах, в сочетании с проникновением в другое помещение, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Досудебное расследование продолжается.

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