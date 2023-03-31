Оформляйте новую виртуальную корпоративную карту для ФЛП в мобильном приложении «ПУМБ Digital Business»! — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Оформляйте новую виртуальную корпоративную карту для ФЛП в мобильном приложении «ПУМБ Digital Business»!

Финтех и Карты
23
Оформляйте новую виртуальную корпоративную карту для ФЛП в мобильном приложении «ПУМБ Digital Business»!
Оформляйте новую виртуальную корпоративную карту для ФЛП в мобильном приложении «ПУМБ Digital Business»!
Открыть карту для ФЛП в Первом Украинском Международном Банке (ПУМБ) стало проще, ведь банк предложил своим клиентам ее виртуальный формат.
Теперь предприниматели могут оформить виртуальную карту ФЛП к карточному счету в любое удобное время.
Процедура открытия очень быстрая: происходит прямо в мобильном приложении «ПУМБ Digital Business» и не требует дополнительных визитов в банк. Уже в считанные минуты физическое лицо-предприниматель получает полноценную банковскую карту виртуального формата с ее полным номером, сроком действия, CVV-кодом и PIN-кодом.
Карточкой сразу можно выполнять платежные операции в Интернете или использовать ее для бесконтактных расчетов: снятия средств в бесконтактном банкомате или на кассе торговых точек с помощью Apple Pay и Google Pay.
Бесспорное преимущество виртуальной карты для ФЛП в ПУМБ — возможность осуществлять Р2В переводы без комиссии только по номеру карты. Это очень удобно! Ведь для тех предпринимателей, чей бизнес связан с торговлей или предоставлением услуг, виртуальная карта может стать дополнительным способом приема оплаты от покупателей. Деньги же будут поступать непосредственно на счет предприятия.
Физические лица-предприниматели, кто до сих пор не является клиентом ПУМБ, могут открыть свой счет дистанционно. Для этого достаточно перейти по ссылке.
По материалам:
ПУМБ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.