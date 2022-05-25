Официально на eBay: «Укрпочта» открыла магазин на международной площадке — Finance.ua

Официально на eBay: «Укрпочта» открыла магазин на международной площадке

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Официально на eBay: «Укрпочта» открыла магазин на международной площадке

«Укрпочта» запустила собственный магазин на международной платформе eBay. Там будут продавать марки, мерч и другие товары с символикой почтового оператора, а $5 от продаж будут перечисляться в благотворительный фонд «Укрпочты» и KSE Foundation.

Об этом рассказал в своем Telegram-канале Игорь Смелянский.

«Укрпочта» стала первым почтовым оператором, открывшим собственный магазин на eBay. Так украинская почта хочет продавать международной аудитории свои марки, футболки и другие товары с собственной символикой.

Сейчас там можно приобрести новую марку «Русский корабль ...все!», открытку и конверт с аналогичным изображением.

Что с ценами?

Цены на международной площадке будут несколько выше украинских. Так, набор из блока марок F, листовки и конверта обойдется в $49.95. Эта цена уже включает в себя стоимость международной доставки. Кроме того, $5 от каждой продажи будут перечисляться в благотворительный фонд «Укрпочты» и KSE Foundation.

«Первые пару дней площадка будет работать в пилотном режиме, так что могут быть небольшие „баги“, которые будут быстро исправляться», — добавил Смелянский.

Напомним, 24 мая стартовала продажа марки «Русский корабль...все!» сразу на четырех интернет-площадках: сайты «Укрпочта», Rozetka, Prom и Kasta. Правда, все они часто выдавали ошибки при покупке марки из-за высокого наплыва желающих.

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