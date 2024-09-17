Одну из самых редких в мире монет продали за 1,2 млн евро (фото) — Finance.ua

Одну из самых редких в мире монет продали за 1,2 млн евро (фото) Сегодня 18:00 — Мир

Одну из самых редких в мире монет продали за 1,2 млн евро (фото)

Часть датской коллекции монет, принадлежащая масляному магнату Ларсу Эмилю Брууну, ушла с молотка в Копенгагене, сначала собрав 14,8 миллиона евро.

Об этом сообщает dw.com

История монет

Коллекция из 20 000 экземпляров в течение столетия не продавалась на основании завещания Брууна, составленного вскоре после разрушений во время Первой мировой войны.

Коллекция включает в себя редкие монеты и медали из Дании, Норвегии, Швеции и Англии, датируемые эпохой викингов, и ожидается, что это будет самая ценная коллекция монет за пределами США, когда-либо проданная.

На восьмичасовом аукционе в столице Дании 286 монет, проданных за день, принесли 14 820 900 евро (примерно 16,4 миллиона долларов), сообщает агентство новостей Ritzau.

Аукционист Stack’s Bowers опубликовал данные об отдельных проданных лотах, показывая, что одна золотая монета 15-го века, известная как «Ганс Нобл», была продана за 1,2 миллиона евро, это значительно превышает прогнозируемую сумму от 300 000 до 600 000 евро.

Аукционисты сказали, что до продажи в музеях было только две подтвержденные монеты этого типа и никаких других в частных руках.

Благородные золотые монеты Дании производились в честь королей, в этом случае скандинавского короля Иоанна, более известного как Ганс.

Монета 10 дукатов 17 века или Portugaloser, названная аукционным домом как «одна из четырех, которые, как полагают, сохранились» и «уникальна в частных руках», также была продана чуть больше чем за полмиллиона евро.

Многие другие лоты стоили шестизначные суммы, а большинство предметов было продано за 10 000 евро.

Куда пойдут доходы

Доходы от различных аукционов, которые, как ожидается, будут продолжаться несколько лет, пойдут прямым родственникам Брууна, как это предусмотрено в его завещании.

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